Anant Chaturdashi 2025: 6 या 7 सितंबर? जानें अनंत चतुर्दशी 2025 की सटीक तारीख और गणेश विसर्जन मुहूर्त

Anant Chaturdashi 2025: हिंदू शास्त्र के अनुसार गणेश उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन के साथ होता है। गणेश चतुर्थी पर बप्पा की स्थापना करने के बाद भक्त पूरे 10 दिनों तक गणेशजी की आराधना करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन विधिविधान से उनका विसर्जन करते हैं। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी को लेकर लोगों के मन में तारीख को लेकर थोड़ी उलझन है। क्या यह 6 सितंबर को है या 7 सितंबर को?