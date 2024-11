Vivah Rekha In Hand: हथेली की विवाह रेखा बताएगी, क्या आपकी किस्मत में हैं दो शादियां?

विवाह रेखा (Vivah Rekha) हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार व्याक्ति के हाथ की लकीरों का पढ़ के उसके भूत, भविष्य और वर्तमान का पता लग जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति के करियर और सेहत के बारे में भी पता लग जाता है। आजकल दुनिया के हर व्यक्ति के मन में होता है अपने लाइफ पार्टनर के बारे में जानने की इच्छा इसके साथ ही सभी जानना भी चाहते हैं उनकी शादी लव होगी या फिर अरेंज। आइए जानते क्या आपकी किस्मत में हैं दो शादियां।

2. विवाह रेखा का रंग लाल गुलाबी होने का संकेत (Indication of the color of marriage line being red pink) हस्तरेखा के अनुसार अगर आपकी भी हथेली में शुरुआत में विवाह रेखा साफ नजर नहीं आ रही, लेकिन आगे की तरफ जाते-जाते गुलाबी और गहरी होती जाती है, तो इसका मतलब है कि आपके वैवाहिक जीवन में पहले उत्साह की कमी रहेगी। इसके साथ ही बाद में दोनों का रिश्ता गहरा और मजबूत हो जाएगा।

3. विवाह रेखा गहरी होने का मतलब (Meaning of deep marriage line) अगर आपकी भी विवाह रेखा साफ और गहरी है, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। खाकर जब चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा से जाकर मिले। ऐसा होने पर व्यक्ति की धनवान परिवार में विवाह और ससुराल से भरपूर सहयोग का संकेत माना जाता है।

4. विवाह रेखा एक से अधिक होने का मतलब (Meaning of having more than one marriage line) हस्तरेखा के अनुसार अगर आपकी भी हथेली में एक से अधिक रेखाएं है तो इसका मतलब है कि आपके एक से ज्यादा विवाह होने के संकेत हैं। इसके साथ ही यह रेखा इस बात की भी प्रतीक है कि आपके एक या दो से ज्यादा गंभीर प्रेम संबध बन सकते हैं।