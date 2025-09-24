Non Vegetarian Prasad : भारत के इन मंदिरों में मिलता है मांस-मछली वाला प्रसाद

Non Vegetarian Prasad : भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। यहां अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग तरह का भोजन मिलता है, भिन्न-भिन्न त्योहार मनाए जाते हैं और हर जगह की अपनी मान्यताएं देखने को मिलती हैं। धार्मिक आस्था और पूजा-पद्धति में भी यहां काफी भिन्नता पाई जाती है। जहां एक ओर कई मंदिरों में प्रसाद के रूप में मिठाई या फल चढ़ाए जाते हैं, वहीं कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां प्रसाद में मांस, मछली अर्पित की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से देवी-देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में।