Pradosh Vrat Upay: आश्विन मास का पहला प्रदोष व्रत, शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, तिजोरी होगी भरपूर

Pradosh Vrat Upay: भगवान शिव का प्रिय आश्विन मास चल रहा है। इस पवित्र माह में शिवभक्त अपने आराध्य शिव जी को खुश करने के लिए विशेष व्रत और पूजा-पाठ करते हैं। इनमें से प्रमुख व्रतों में से एक है प्रदोष व्रत, जिसे भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से संध्या काल या प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा करने से महादेव की विशेष कृपा मिलती है। माना जाता है कि इस व्रत से जीवन में सुख-समृद्धि, मान-सम्मान और सफलता प्राप्त होती है।