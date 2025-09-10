Tripushkar Yoga: सितंबर में इस दिन बन रहा त्रिपुष्कर योग, व्यापार सहित इन चीजों के लिए लाभकारी

इस योग में खासतौर पर धन संबंधी कार्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। घर, जमीन, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यह समय बहुत अच्छा रहता है। अगर आप कोई बड़ा व्यापारिक सौदा करना चाहते हैं, तो इस योग में वह सौदा बहुत सफल हो सकता है। इसके अलावा धार्मिक कार्य जैसे मंदिर में पूजन, तीर्थ यात्रा पर जाना भी फायदेमंद माना जाता है। सबसे खास बात यह है कि इस दिन किए गए अच्छे काम का प्रभाव तीन गुना होता है। इसलिए इस समय किसी नेक काम को करना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा।