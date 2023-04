Vaishakh mahine me Tulsi ke Upay: वैशाख के इस महीने में पुरुष जरूर करें ये उपाय, मिलेगा भाग्य का साथ

Published: Apr 17, 2023 03:02:12 pm

Vaishakh ke mahine me Tulsi ke Upay every man do this to get good luck: माना जाता है कि इस माह में कुछ उपाय किए जाएं, तो श्री और हरि दोनों को प्रसन्न किया जा सकता है। शास्त्रों में तुलसी के कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं, जिन्हें कोई भी पुरुष यदि वैशाख के इस पवित्र महीने में करे, तो उसका सोया भाग्य जाग सकता है, उसे सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि पत्रिका.कॉम इसकी पुष्टि नहीं करता है, यह लेख लोकमान्यताओं पर आधारित है...