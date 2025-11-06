Rajasthan : मोबाइल पर गेम खेलने से पिता ने रोका, 13 साल के बेटे ने कर ली खुदकुशी

जानकारी के अनुसार कुर्रेंदा गांव निवासी विष्णु (13) पुत्र राजवीर बुधवार शाम घर में मोबाइल पर 'फ्री फायर' गेम खेल रहा था। पिता राजवीर ने उसे गेम खेलने से रोका। इससे वह नाराज होकर कमरे में चला गया और कुछ देर बाद फांसी के फंदे से लटक गया। जब काफी देर तक वह बाहर नहीं आया तो परिजनों ने कमरे में जाकर देखा, तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। विष्षु पंखे से लटका हुआ था। परिजन आनन-फानन में विष्णु को नीचे उतारकर स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान विष्णु की मौत हो गई।