Rajasthan : मोबाइल पर गेम खेलने से पिता ने रोका, 13 साल के बेटे ने कर ली खुदकुशी

धौलपुर। जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के कुर्रेंदा गांव में मोबाइल गेम खेलने से रोके जाने पर 13 वर्षीय बालक ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि पिता ने बेटे को 'फ्री फायर' गेम खेलने से रोका था, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर यह कदम उठा लिया। इस दर्दनाक घटना से गांव में मातम पसर गया। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया और मामले की जांच शुरु कर दी है।
जानकारी के अनुसार कुर्रेंदा गांव निवासी विष्णु (13) पुत्र राजवीर बुधवार शाम घर में मोबाइल पर 'फ्री फायर' गेम खेल रहा था। पिता राजवीर ने उसे गेम खेलने से रोका। इससे वह नाराज होकर कमरे में चला गया और कुछ देर बाद फांसी के फंदे से लटक गया। जब काफी देर तक वह बाहर नहीं आया तो परिजनों ने कमरे में जाकर देखा, तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। विष्षु पंखे से लटका हुआ था। परिजन आनन-फानन में विष्णु को नीचे उतारकर स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान विष्णु की मौत हो गई।
पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि बच्चे ने आत्महत्या क्यों की, इस संबंध में परिजनों से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पिता द्वारा मोबाइल गेम खेलने से रोके जाने के बाद उसने यह कदम उठाया।
