धौलपुर

Rajasthan: 8 साल के बच्चे को चंबल नदी में खींच ले गया मगरमच्छ, ग्रामीणों ने घेराबंदी कर जबड़े से छुड़ाया, लेकिन नहीं बची जान

मृतक बच्चे की पहचान कारीतीर गांव निवासी रामफूल के पुत्र नरसी के रूप में हुई है, जो दूसरी कक्षा में पढ़ता था। परिजनों के अनुसार, शनिवार को स्कूल की छुट्टी होने के बाद नरसी अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए चंबल नदी गया था।

धौलपुर

Kamal Mishra

Sep 20, 2025

Chambal river crocodile
बच्चे को चंबल नदी में खींच ले गया मगरमच्छ (फोटो-पत्रिका)

धौलपुर। जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शनिवार दोपहर करीब 2 बजे कारीतीर घाट पर चंबल नदी में नहाते समय 8 वर्षीय नरसी को मगरमच्छ ने दबोच लिया और पानी में खींच ले गया। अचानक हुए इस हमले से बच्चे के साथ नहा रहे अन्य साथी घबरा गए और शोर मचाने लगे।

शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक मगरमच्छ बालक को गहरे पानी में खींच चुका था। इसके बाद ग्रामीणों ने नदी में उतरकर बच्चे की तलाश शुरू की। जानकारी के अनुसार मगरमच्छ बच्चे को अपने जबड़े में दबाए इधर-उधर सुरक्षित जगह ढूंढ रहा था। इस दौरान ग्रामीणों ने नदी में घेराबंदी की और मगरमच्छ को घेरने की कोशिश की।

बच्चे की मौत से गांव में मातम

करीब पांच घंटे तक चली इस मशक्कत के बाद शाम लगभग 7 बजे ग्रामीणों ने मगरमच्छ के चंगुल से नरसी को छुड़ाने में सफलता हासिल की। हालांकि, तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।

दोस्तों के साथ नहाने गया था

मृतक बच्चे की पहचान कारीतीर गांव निवासी रामफूल के पुत्र नरसी के रूप में हुई है, जो दूसरी कक्षा में पढ़ता था। परिजनों के अनुसार, शनिवार को स्कूल की छुट्टी होने के बाद नरसी अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए चंबल नदी गया था। नहाते समय अचानक मगरमच्छ ने हमला कर दिया और उसे पानी की गहराई में खींच ले गया।

पहले भी देखे जा चुके हैं मगरमच्छ

गांववालों का कहना है कि इस क्षेत्र में पहले भी कई बार मगरमच्छ देखे जा चुके हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से घाट पर सुरक्षा इंतजाम और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया है। मासूम की असमय मौत से परिवार और ग्रामीण सदमे में हैं।

Published on:

20 Sept 2025 10:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / Rajasthan: 8 साल के बच्चे को चंबल नदी में खींच ले गया मगरमच्छ, ग्रामीणों ने घेराबंदी कर जबड़े से छुड़ाया, लेकिन नहीं बची जान

