Rajasthan: 8 साल के बच्चे को चंबल नदी में खींच ले गया मगरमच्छ, ग्रामीणों ने घेराबंदी कर जबड़े से छुड़ाया, लेकिन नहीं बची जान

गांववालों का कहना है कि इस क्षेत्र में पहले भी कई बार मगरमच्छ देखे जा चुके हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से घाट पर सुरक्षा इंतजाम और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया है। मासूम की असमय मौत से परिवार और ग्रामीण सदमे में हैं।