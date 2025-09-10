Rajasthan: CM ऑफिस से आए निर्देश तो हरकत में आया प्रशासन, दबंगों के अतिक्रमण JCB से किए ताबड़तोड़ वार

राजस्थान के धौलपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय से जिला कलक्टर को कड़े निर्देशों के बाद आखिरकार तहसीलदार राजाखेड़ा दीप्ति देव ने कड़ा रुख दिखाते हुए फरासपुरा से रहना वाली माता तीर्थ मार्ग पर लगभाग 80 फीट सड़क पर दबंगों के किए अतिक्रमण को ध्वस्त किया, जिसके बाद इस मार्ग से जाने वाले तीर्थ यात्रियों के साथ-साथ आधा दर्जन अन्य गांवों के लोगों को भी आवागमन में राहत मिल गई।
तहसीलदार ने बताया कि स्थानीय परिवादी मुरारीलाल शर्मा ने अतिक्रमण की शिकायत कई बार स्थानीय प्रशासन को दी गई। साथ ही शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय को भी दी गई, जिसकी जांच के बाद संतोषजनक कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि परिवादी की शिकायत थी की ग्राम पंचायत फरास पुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से आगे असमाजिक तत्वों ने अतिक्रमण कर रखा है। माता रहना वाली मंदिर तक जाने के लिए 92 फीट तक रास्ता जिसे अतिक्रमित कर रखा है और उस पर अवैध रूप से निर्माण कर कब्जा कर रखा है।
यह वीडियो भी देखें
इसकी शिकायत मुरारीलाल शर्मा पुत्र केदार नाथ शर्मा ने 14 जुलाई को मुख्यमंत्री को की गई, जिसके आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जेसीबी से अतिक्रमण को हटवाया गया और रास्ता खुलवाया गया। शिकायत में बताया गया था कि अतिक्रमण से क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माता रहना वाली के मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के साथ हजारों ग्रामीण जो इन मार्ग के आधा दर्जन गांवों में आते जाते हैं, जिन्हें रास्ते में समस्याएं आती थी। अब अतिक्रमण हटने के बाद रास्ता चौड़ा होगा और रास्ता सुगम भी होगा।