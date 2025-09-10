Rajasthan: CM ऑफिस से आए निर्देश तो हरकत में आया प्रशासन, दबंगों के अतिक्रमण JCB से किए ताबड़तोड़ वार

इसकी शिकायत मुरारीलाल शर्मा पुत्र केदार नाथ शर्मा ने 14 जुलाई को मुख्यमंत्री को की गई, जिसके आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जेसीबी से अतिक्रमण को हटवाया गया और रास्ता खुलवाया गया। शिकायत में बताया गया था कि अतिक्रमण से क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माता रहना वाली के मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के साथ हजारों ग्रामीण जो इन मार्ग के आधा दर्जन गांवों में आते जाते हैं, जिन्हें रास्ते में समस्याएं आती थी। अब अतिक्रमण हटने के बाद रास्ता चौड़ा होगा और रास्ता सुगम भी होगा।