सिरोही

Sirohi: तालाब किनारे प्लास्टिक की बोतलें निकालने पहुंची थी मासूम, डूबने से हुई दर्दनाक मौत

कोतवाली पुलिस के अनुसार आठ वर्षीय सुरता तालाब में प्लास्टिक की बोतलें एकत्रित करने के लिए घर से निकली थी। संतुलन बिगड़ने से तालाब में गिर गई, डूबने से उसकी मौत हो गई।

सिरोही

Rakesh Mishra

Sep 10, 2025

Girl dies in Sirohi
शव को तालाब से बाहर निकालती टीम। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के सिरोही शहर के लाखेराव तालाब में प्लास्टिक की बोतलें निकालते समय तालाब में डूबने से एक बच्ची की मौत हो गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला।

कोतवाली पुलिस के अनुसार आठ वर्षीय सुरता तालाब में प्लास्टिक की बोतलें एकत्रित करने के लिए घर से निकली थी। संतुलन बिगड़ने से तालाब में गिर गई, डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार जगदीश कुमार, कोतवाली पुलिस, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। शव को बाहर निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। सिविल डिफेंस टीम के अशोक राणा, अर्जुन, मुकेश, महेंद्र राणा आदि मौजूद थे।

सुरक्षा रेलिंग जगह-जगह से टूटी

उधर, शहर के लाखेराव तालाब की उचित देखरेख न होने के कारण तालाब की बाउंड्री पर लगी सुरक्षा रेलिंग जगह-जगह से टूटी पड़ी है, जो गंभीर हादसे का सबब बन गई। हादसे से पूर्व शहर के नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से आग्रह कर तालाब की टूटी हुई सुरक्षा रेलिंग को अविलम्ब लगवाने की मांग की थी। लोगों ने अविलम्ब रेलिंग लगाने की मांग की है।

Published on:

10 Sept 2025 03:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Sirohi: तालाब किनारे प्लास्टिक की बोतलें निकालने पहुंची थी मासूम, डूबने से हुई दर्दनाक मौत

