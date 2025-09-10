Sirohi: तालाब किनारे प्लास्टिक की बोतलें निकालने पहुंची थी मासूम, डूबने से हुई दर्दनाक मौत

कोतवाली पुलिस के अनुसार आठ वर्षीय सुरता तालाब में प्लास्टिक की बोतलें एकत्रित करने के लिए घर से निकली थी। संतुलन बिगड़ने से तालाब में गिर गई, डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार जगदीश कुमार, कोतवाली पुलिस, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। शव को बाहर निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। सिविल डिफेंस टीम के अशोक राणा, अर्जुन, मुकेश, महेंद्र राणा आदि मौजूद थे।