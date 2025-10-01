देवी प्रतिमा का विसर्जन के दौरान हादसा, चचेरी बहनों की मौत

- ताल के गहरे पानी में बिगड़ा संतुलन, 3 को सुरक्षित बचाया
- धौलपुर सदर थाने के गांव पुरानी छावनी के काजर बाई ताल की घटना
धौलपुर. नवरात्रे के समापन पर बुधवार दोपहर शहर से लगे गांव पुरानी छावनी अंतर्गत काजर बाई ताल में देवी प्रतिमा का विसर्जन करने के दौरान हादसा हो गया। ताल के पानी में डूबने से युवती व एक किशोरी की मौत हो गई जबकि करीब 3 अन्य को मौके पर मौजूद एक युवक ने प्रयास कर सुरक्षित बचा लिया। हादसे की सूचना पर सदर थाना पुलिस, पटवारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे। गोताखोरों ने तलाश कर दोनों को बाहर निकाल लिया लेकिन उससे पहले वह दम तोड़ चुकी थी। दोनों मृतका चचेरी बहनें हैं। अचानक हुई घटना से गांव में मातम छा गया और ग्रामीण दौड़ कर घटना स्थल पर पहुंचे।
जानकारी के अनुसार गांव पुरानी छावनी से कुल महिलाएं और लड़कियां ट्रेक्टर-ट्रॉली में देवी की प्रतिमा को दोपहर करीब 2.30 बजे विसर्जन के लिए गांव के पास काजर वाई ताल पर पहुंची थी। यहां कुछ किशोरी व युवती देवी प्रतिमा को ताल में विसर्जन के लिए अंदर की तरफ ले गई। इस दौरान गहरे पानी में आने से संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में फंस गई। शोर मचाने पर साथ आया एक युवक दौड़ कर पहुंचा और उसने ताल के पास मौजूद करीब 3-4 लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन इस दौरान पुरानी छावनी निवासी तनु पुत्री (22) साहब सिंह एवं शिवानी उर्फ खुशी (15) पुत्री रामू सिंह जाट पानी में डूब गई। जिस पर ग्रामीणों को सूचना दी। मौके पर आसपास के लोग दौड़ कर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से दोनों को बाहर निकाला। लेकिन उससे पहले ही दोनों ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाएं हैं।
युवक के साहस अन्य लड़कियां बची
घटना स्थल पर मौजूद हिनौता निवासी युवक के साहस और पानी में छलांग लगा डूब रही तीन अन्य लड़कियों को एक-एक करके बाहर निकाल लिया। जिससे यह सुरक्षित बच गई। जबकि तनु व खुशी आगे पानी में जाने से वह डूब गईं। तहसीलदार देवेन्द्र जोशी ने बताया कि घटना में दो लड़कियों की डूबने से मौत हो गई जबकि तीन को बचा लिया गया।
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग