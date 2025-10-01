देवी प्रतिमा का विसर्जन के दौरान हादसा, चचेरी बहनों की मौत

जानकारी के अनुसार गांव पुरानी छावनी से कुल महिलाएं और लड़कियां ट्रेक्टर-ट्रॉली में देवी की प्रतिमा को दोपहर करीब 2.30 बजे विसर्जन के लिए गांव के पास काजर वाई ताल पर पहुंची थी। यहां कुछ किशोरी व युवती देवी प्रतिमा को ताल में विसर्जन के लिए अंदर की तरफ ले गई। इस दौरान गहरे पानी में आने से संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में फंस गई। शोर मचाने पर साथ आया एक युवक दौड़ कर पहुंचा और उसने ताल के पास मौजूद करीब 3-4 लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन इस दौरान पुरानी छावनी निवासी तनु पुत्री (22) साहब सिंह एवं शिवानी उर्फ खुशी (15) पुत्री रामू सिंह जाट पानी में डूब गई। जिस पर ग्रामीणों को सूचना दी। मौके पर आसपास के लोग दौड़ कर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से दोनों को बाहर निकाला। लेकिन उससे पहले ही दोनों ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाएं हैं।