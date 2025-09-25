Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

महिला के अश्लील फोटो वायरल करने का आरोपी गिरफ्तार

महिला से दुष्कर्म व पीडि़ता के अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में फरार आरोपी सचिन कुमार पुत्र विनोद कुमार बघेल को थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है।राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि गत 14 मई को थाना मनियां पर जरिए इस्तगासा एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ कि प्रार्थिया मनियां क्षेत्र की रहने वाली हूं।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 25, 2025

महिला के अश्लील फोटो वायरल करने का आरोपी गिरफ्तार Accused arrested for making obscene photos of woman viral

ब्लैकमेल कर पीडि़ता का शारीरिक शोषण, मांगे थे 10 लाख रुपए

dholpur, राजाखेड़ा. महिला से दुष्कर्म व पीडि़ता के अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में फरार आरोपी सचिन कुमार पुत्र विनोद कुमार बघेल को थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है।राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि गत 14 मई को थाना मनियां पर जरिए इस्तगासा एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ कि प्रार्थिया मनियां क्षेत्र की रहने वाली हूं। प्रार्थिया की 4-5 साल पहले सचिन बघेल निवासी डबरई थाना मत्सैना जिला फिरोजाबाद उप्र से जान पहचान हो गई थी। उसके बाद सचिन ने प्रार्थिया के अश्लील फोटो खींच लिए। इन फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर प्रार्थिया के साथ बलात्कार किया। फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर 10 लाख रुपए मांगने लगा। आरोपी ने फर्जी सोशल मीडिया आइडी बनाकर प्रार्थिया की अश्लील फोटो वायरल कर दिए। जिनके डिलीट करने के ऐवज में आरोपी ने प्रार्थिया से 10 लाख की मांग की। जिस पर थाना मनियां पर विभिन्न धाराओं के साथ आईटी एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसन्धान आरम्भ किया गया। वक्त घटना से आरोपी सचिन फरार चल रहा था जिसकी तलाश की गई और अंतत: आरोपी सचिन कुमार को गिरफ्तार किया है।

25 Sept 2025 07:29 pm

