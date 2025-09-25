महिला के अश्लील फोटो वायरल करने का आरोपी गिरफ्तार

dholpur, राजाखेड़ा. महिला से दुष्कर्म व पीडि़ता के अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में फरार आरोपी सचिन कुमार पुत्र विनोद कुमार बघेल को थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है।राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि गत 14 मई को थाना मनियां पर जरिए इस्तगासा एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ कि प्रार्थिया मनियां क्षेत्र की रहने वाली हूं। प्रार्थिया की 4-5 साल पहले सचिन बघेल निवासी डबरई थाना मत्सैना जिला फिरोजाबाद उप्र से जान पहचान हो गई थी। उसके बाद सचिन ने प्रार्थिया के अश्लील फोटो खींच लिए। इन फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर प्रार्थिया के साथ बलात्कार किया। फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर 10 लाख रुपए मांगने लगा। आरोपी ने फर्जी सोशल मीडिया आइडी बनाकर प्रार्थिया की अश्लील फोटो वायरल कर दिए। जिनके डिलीट करने के ऐवज में आरोपी ने प्रार्थिया से 10 लाख की मांग की। जिस पर थाना मनियां पर विभिन्न धाराओं के साथ आईटी एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसन्धान आरम्भ किया गया। वक्त घटना से आरोपी सचिन फरार चल रहा था जिसकी तलाश की गई और अंतत: आरोपी सचिन कुमार को गिरफ्तार किया है।