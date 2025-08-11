5 हजार 575 लाभार्थियों के पोषाहार पर संकट के बादल

जिले में कुछ लाभार्थियों की छंटनी करने के बाद 59हजार 465 लाभार्थी जिले में हैं जो पोषाहार योजना का लाभ ले रहे थे। इनमें गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं और 6 माह से लेकर 3 साल तक के बच्चे भी शामिल हैं। इनमें से अभी तक ५३ हजार 890 लाभार्थियों ने अपना एफआरएस (चेहरा पहचान प्रणाली) करा लिया है। तो शेष 5 हजार575 लाभार्थी एफआरएस (चेहरा पहचान प्रणाली) नहीं कराने से अब पोषाहार से वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा जिले भर में एफआरएस और ई-केवाइसी 51हजार679 लाभार्थियों की हो चुकी है। पोषाहार योजना के तहत गर्भवती, धात्री महिलाओं और बच्चों को फोर्टिफाइड न्यूट्री मीठा दलिया, मूंग दाल चावल खिचड़ी, गेहूं का दलिया उपलब्ध कराया जाता है।