Dholpur News: अधिवक्ता पर भट्टी पर रखी कढ़ाई में भरा तेल उड़ेला, फिर मारी गोली

बाड़ी में अधिवक्ता पर जानलेवा हमले का प्रयास, पत्रिका फोटो
Deadly Attack on Advocate: बाड़ी शहर के बीच बाजार में घंटाघर के पास सोमवार सुबह वरिष्ठ अधिवक्ता पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। अधिवक्ता पर बीते दस महीने में दूसरी बार जानलेवा हमले का प्रयास हुआ है। घटना में तीन जनों ने अधिवक्ता को स्कूटी से खींच कर सड़क पर गिरा लिया। इसके बाद लोहे के सरियों और ईंटों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस पर भी हमलावरों का मन नहीं भरा तो उन्होने पास में भट्टी पर रखी कढ़ाई में खौलते तेल को अधिवक्ता पर उड़ेल कर जलाने का प्रयास किया। वहीं हमलावरों ने मौके से भागने से पहले देसी कट्टे से अधिवक्ता के पैर में फायर किया बाद में दो हवाई फायर किए। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है।
घायल अधिवक्ता को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह 11 बजे के करीब अधिवक्ता रामनिवास मित्तल कोर्ट जा रहे थे। घंटाघर बाजार पर तीन लोगों ने उन्हें जबरदस्ती रोका और स्कूटी से खींचकर नीचे गिरा सरियों से हमला कर दिया। एक पैर में कट्टे से फायर किया साथ में दो फायर हवाई किए। हमले के दौरान आरोपियों ने उन पर भट्टी पर रखी कढ़ाई में भरे खौलते तेल से जलाने का भी प्रयास किया जिसमें वह बाल-बाल बच गए।
घायल अधिवक्ता रामनिवास मित्तल ने बताया कि उनसे कोर्ट में चल रहे केस को लेकर कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चल रही है। जिसमें उन पर करीब दस महीने पहले 16 जनवरी को पहले भी हमला हो चुका है। उधर, घटनाक्रम को लेकर जिला अग्रवाल समाज के लोग क्षेत्रीय विधायक जसवंत सिंह गुर्जर के साथ कोतवाली थाने पहुंचे और आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की।
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग