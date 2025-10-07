Dholpur News: अधिवक्ता पर भट्टी पर रखी कढ़ाई में भरा तेल उड़ेला, फिर मारी गोली

Deadly Attack on Advocate: बाड़ी शहर के बीच बाजार में घंटाघर के पास सोमवार सुबह वरिष्ठ अधिवक्ता पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। अधिवक्ता पर बीते दस महीने में दूसरी बार जानलेवा हमले का प्रयास हुआ है। घटना में तीन जनों ने अधिवक्ता को स्कूटी से खींच कर सड़क पर गिरा लिया। इसके बाद लोहे के सरियों और ईंटों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस पर भी हमलावरों का मन नहीं भरा तो उन्होने पास में भट्टी पर रखी कढ़ाई में खौलते तेल को अधिवक्ता पर उड़ेल कर जलाने का प्रयास किया। वहीं हमलावरों ने मौके से भागने से पहले देसी कट्टे से अधिवक्ता के पैर में फायर किया बाद में दो हवाई फायर किए। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है।