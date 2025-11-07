धौलपुर के मेला मैदान में हादसा: सुबह की चाय पी रहे थे, अचानक ढह गई दीवार, 4 लोग घायल

घायलों का इलाज जारी (फोटो- पत्रिका)
Dholpur News: धौलपुर शहर के मचकुंड रोड स्थित मेला मैदान में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। अचानक मैदान और बिजलीघर के बीच बनी दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में आकर चार लोग घायल हो गए।
हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया। मलबे में दबे चारों लोगों को स्थानीय लोगों और पुलिस टीम ने बाहर निकाला और तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया।
जानकारी के मुताबिक, सभी घायल शरद महोत्सव मेले में दुकान लगाने के लिए आए हुए थे। हादसे के समय वे दीवार के पास बनी चाय की दुकान पर बैठे थे और चाय पी रहे थे, तभी अचानक दीवार भरभराकर गिर गई। तेज आवाज सुनकर मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद अन्य दुकानदारों ने तुरंत दौड़कर घायलों को मलबे से बाहर निकालने में मदद की।
घटना की जानकारी मिलने पर जिला कलेक्टर निधि बीटी भी मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू कार्य की निगरानी की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायल व्यक्तियों के उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की तुरंत समीक्षा की जाए।
जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. बीडी व्यास ने बताया कि सभी घायलों का इलाज जारी है और उनकी हालत खतरे से बाहर है। इस बीच पुलिस टीम ने मेला मैदान में मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया है तथा दीवार गिरने के कारणों की जांच की जा रही है।
