धौलपुर के मेला मैदान में हादसा: सुबह की चाय पी रहे थे, अचानक ढह गई दीवार, 4 लोग घायल



जानकारी के मुताबिक, सभी घायल शरद महोत्सव मेले में दुकान लगाने के लिए आए हुए थे। हादसे के समय वे दीवार के पास बनी चाय की दुकान पर बैठे थे और चाय पी रहे थे, तभी अचानक दीवार भरभराकर गिर गई। तेज आवाज सुनकर मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद अन्य दुकानदारों ने तुरंत दौड़कर घायलों को मलबे से बाहर निकालने में मदद की।