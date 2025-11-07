Rajasthan: मुर्दों पर मुकदमे…और जिम्मेदारों पर खामोशी, इस साल 9500 से अधिक मौत, फिर भी प्रशासन मौन



इसके चलते लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रदेश में ऐसे कई उदाहरण है, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई या फिर कई घंटों तक लोग डरे सहमे दुबके रहे। इसके बावजूद पुलिस ने जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बताते चलें, इस साल सड़क हादसों में 9500 से अधिक लोगों की मौत हुई है। फिर भी सड़क सुरक्षा और जवाबदेही को लेकर प्रशासन मौन है।