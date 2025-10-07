Patrika LogoSwitch to English

Dholpur Crime: अवैध देसी कट्टे के साथ मौनी जाट गिरफ्तार, 10 हजार का था इनामी, कर चुका है कई बड़े कांड

Dholpur Crime: अवैध देसी कट्टे के साथ मौनी जाट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौनी जाट पर 10 हजार रुपए का इनाम रखा था। मौनी जाट कई बड़े कांड कर चुका है। पुलिस पूछताछ कर रही है।

less than 1 minute read

धौलपुर

image

Arvind Rao

Oct 07, 2025

Dholpur Crime Mouni Jat arrested

Mouni Jat arrested (Photo-X)

Dholpur Crime: धौलपुर जिले कंचनपुर पुलिस ने 10 हजार रुपए का इनामी बदमाश रविंद्र उर्फ मौनी जाट (26) को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 12 बोर भी बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी धौलपुर के नगला दानी, थाना सैंपऊ का निवासी है और पिता का नाम देशराज जाट है।


बता दें कि कंचनपुर थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि यह गिरफ्तारी साइबर सेल के सहयोग से अंजाम दी गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही विभिन्न आपराधिक मामलों में पूछताछ चल रही थी और वह फरार अपराधियों की सूची में शामिल था।


गिरफ्तारी अभियान भरतपुर महानिरीक्षक पुलिस रेंज कैलाश चंद विश्नोई और धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान द्वारा चलाए जा रहे फरार अपराधियों तथा अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान का हिस्सा है। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी की सूचना साइबर सेल के इंचार्ज नरेंद्र सिंह, रामू और नरेंद्र जाट ने दी थी।


पकड़ने में हेड कांस्टेबल कपिल शर्मा और थाने की टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कंचनपुर थाना लाया गया और उसके खिलाफ ऑर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा कि आरोपी के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है। अन्य अपराधों में उसकी संलिप्तता का भी पता लगाया जाएगा।


कंचनपुर पुलिस ने यह भी बताया कि फरार अपराधियों और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसे अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था सख्त करने का संदेश भी दिया गया है।

07 Oct 2025 12:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / Dholpur Crime: अवैध देसी कट्टे के साथ मौनी जाट गिरफ्तार, 10 हजार का था इनामी, कर चुका है कई बड़े कांड

