धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व से बड़ी खबर: बाघिन टी-117 के साथ दिखा नन्हा शावक, बढ़ी टाइगरों की संख्या

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस नए बन रहे टाइगर रिजर्व में किसी अन्य क्षेत्र से बाघ लाकर नहीं छोड़े गए हैं। रणथम्भौर टाइगर रिजर्व से सटे इस इलाके में बाघ स्वाभाविक रूप से नई जगह तलाशते हुए पहुंचे हैं और अब यहां प्रजनन भी शुरू हो गया है। यह संकेत है कि क्षेत्र का जंगल, पानी और शिकार की उपलब्धता बाघों के लिए अनुकूल होती जा रही है।