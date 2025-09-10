Rajasthan: सोशल मीडिया पर हुआ प्यार, बांग्लादेश से भागकर राजस्थान पहुंची ‘जन्नत’, अब लगा बड़ा झटका

राजस्थान के धौलपुर में कोतवाली थाना पुलिस ने बाड़ी कस्बे में तुलसीवन रोड से एक बांग्लादेशी महिला को दस्तयाब किया है। बताया जा रहा है कि महिला एक युवक के साथ उसके घर पर परिवार के साथ रह रही थी,जिसने उसके साथ निकाह करने की बात कही है। महिला बांग्लादेश से आई है जो सोशल मीडिया पर हुई युवक के साथ मित्रता और फिर प्यार के बाद बांग्लादेश से चोरी छिपे कोलकाता के रास्ते भारत आई थी।
इसके बाद वह मुंबई, फिर इंदौर और यहां से सिरसागंज यूपी पहुंची। यहां से वह धौलपुर आई। फिलहाल मामले को लेकर कोतवाली बांग्लादेशी महिला से पूछताछ कर रही है। उधर, स्थानीय पुलिस ने इस संबंध में पुलिस के उच्च अधिकारियों और आईबी को भी सूचना दी है।
जानकारी के अनुसार महिला जन्नत खानम पुत्री महबूब आलम बांग्लादेश के चांदपुर के बाबू घाट निवासी है। जो शहर में तुलसीवन रोड पर ज्ञानदीप स्कूल के पास रहने वाले कबीर पुत्र अनीश खान के साथ रह रही थी। महिला और कबीर से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने निकाह कर लिया है। महिला उसके साथ रहती है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 126/170 में कार्रवाई की है और महिला का मेडिकल कराया गया है।
कोतवाली थाना प्रभारी अमित शर्मा ने बताया कि महिला को दस्तयाब किया गया है साथ में कानूनी कार्रवाई की है। महिला का मेडिकल कराकर एसडीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार ने बताया कि महिला चूंकि बांग्लादेश की है। ऐसे में मामले की उच्च अधिकारियों को जानकारी दी है साथ में स्टेट इन और सेंट्रल आईबी को भी इन्फॉर्म किया है।
बांग्लादेश से अवैध तरीके से कोलकाता पहुंचने पर महिला ने पुलिस को गुमराह करने के लिए फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया। महिला इस साल जनवरी 2025 में सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती के बाद भारत में अवैध तरीके से घुसी।