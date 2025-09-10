Rajasthan: सोशल मीडिया पर हुआ प्यार, बांग्लादेश से भागकर राजस्थान पहुंची ‘जन्नत’, अब लगा बड़ा झटका

जानकारी के अनुसार महिला जन्नत खानम पुत्री महबूब आलम बांग्लादेश के चांदपुर के बाबू घाट निवासी है। जो शहर में तुलसीवन रोड पर ज्ञानदीप स्कूल के पास रहने वाले कबीर पुत्र अनीश खान के साथ रह रही थी। महिला और कबीर से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने निकाह कर लिया है। महिला उसके साथ रहती है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 126/170 में कार्रवाई की है और महिला का मेडिकल कराया गया है।