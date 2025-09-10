Rain Alert: राजस्थान में फिर जमकर बरसेगा मानसून, IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

वहीं मरुगंगा के नाम से विख्यात जोधपुर जिले की एक मात्र लूणी और सुकड़ी नदी किसानों के लिए इस बार खुशियां लेकर आई है। सुकड़ी नदी समदड़ी के पास लूनी में समाहित होती है। किसानों की जीवनदायनी कही जाने वाली इन नदियों में बरसाती पानी की भरपूर आवक होना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एक माह से निरंतर पानी का बहाव जारी है।