जयपुर

Rain Alert: राजस्थान में फिर जमकर बरसेगा मानसून, IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

IMD Rain Alert: पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में सर्वाधिक और राज्य के पश्चिमी भाग में कहीं-कहीं हल्की वर्षा दर्ज की गई। राज्य के सादुलशहर (श्रीगंगानगर) में सबसे अधिक 17.0 मिमी वर्षा हुई।

जयपुर

Rakesh Mishra

Sep 10, 2025

rain alert
Play video
फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान में एक बार फिर मानसूनी बारिश पर ब्रेक लग चुका है। विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में पश्चिमी हवाएं प्रभावित होने और बारिश की गतिविधियों में कमी जारी रहने की प्रबल संभावना है। हालांकि विभाग का कहना है कि दक्षिण-पूर्वी व पूर्वी भागों में 17 सितंबर से एक बार फिर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

श्रीगंगानगर में सर्वाधिक बारिश

पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में सर्वाधिक और राज्य के पश्चिमी भाग में कहीं-कहीं हल्की वर्षा दर्ज की गई। राज्य के सादुलशहर (श्रीगंगानगर) में सबसे अधिक 17.0 मिमी वर्षा हुई। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान हनुमानगढ़ के सांगरिया में 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

किसानों को खुशियों की सौगात

वहीं मरुगंगा के नाम से विख्यात जोधपुर जिले की एक मात्र लूणी और सुकड़ी नदी किसानों के लिए इस बार खुशियां लेकर आई है। सुकड़ी नदी समदड़ी के पास लूनी में समाहित होती है। किसानों की जीवनदायनी कही जाने वाली इन नदियों में बरसाती पानी की भरपूर आवक होना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एक माह से निरंतर पानी का बहाव जारी है।

पिछले एक पखवाड़ा से दोनों ही नदी पूरे वेग के साथ कल-कल करती बह रही है। भरपूर आवक से आगामी एक माह तक पानी का बहाव चलने की पूरी संभावना है। इससे नदी किनारे सैकड़ों कृषि कुंए पानी से रिचार्ज होंगे, जो पेयजल के साथ खेती के लिए किसानों के मददगार बनेंगे। रासायनिक पानी की आवक नहीं हुई, तब किसानों की बल्ले-बल्ले होना तय है।

10 Sept 2025 06:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rain Alert: राजस्थान में फिर जमकर बरसेगा मानसून, IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

