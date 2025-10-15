धौलपुर : नकली डीएपी खाद की ब्रांडेड कंपनी के बैग में चल रही थी अलटा-पलटी, मौके से 260 बोरी जब्त, मचा हड़कंप

नकली खाद के खिलाफ कार्रवाई करती टीम। (फोटो-पत्रिका)
धौलपुर। बसेड़ी थाना पुलिस ने कथित नकली खाद के कारोबार का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक गोदाम से डीएपी खाद के 260 बैग जब्त किए हैं। बताया कि कथित नकली खाद को दूसरे ब्रांड के बैगों में भरकर महंगे दामों पर किसानों को बेचा जा रहा था। जब्त किए बैगों को पुलिस थाने में रखवाया गया है। पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारी इस खेल में लिप्त लोगों की जांच में जुट गए हैं।
पुलिस और कृषि विभाग की इस कार्रवाई के बाद नकली खाद के कारोबार में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है। जिले में किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रही है। ऐसे में नकली खाद के कारोबारी सक्रिय हो गए हैं और किसानों को चूना लगा रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक, बसेड़ी कस्बे के बयाना मोड़ के पास स्थित एक गोदाम में 'एसएसपी दानेदार खाद' की एक ट्रॉली रात के समय पहुंची थी। इस दौरान खाद के बैगों की अदला-बदली की जा रही थी। सूचना पर थाना प्रभारी बृजेश मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गोदाम की तलाशी ली। साथ ही कृषि विभाग के अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक भी पहुंचे और खाद के नमूने लिए।
गोदाम से एसएसपी दानेदार और आईपीएल ब्रांड के खाली एवं भरे हुए बैग, एक बैग सिलाई मशीन और करीब 100 डीएपी खाद के बैग बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि एसएसपी दानेदार खाद (जिसकी कीमत लगभग 500 प्रति बैग) को आईपीएल डीएपी के बैगों में भरकर 1350 रुपए प्रति बैग की दर से बेचा जा रहा था।
