धौलपुर : नकली डीएपी खाद की ब्रांडेड कंपनी के बैग में चल रही थी अलटा-पलटी, मौके से 260 बोरी जब्त, मचा हड़कंप

धौलपुर। बसेड़ी थाना पुलिस ने कथित नकली खाद के कारोबार का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक गोदाम से डीएपी खाद के 260 बैग जब्त किए हैं। बताया कि कथित नकली खाद को दूसरे ब्रांड के बैगों में भरकर महंगे दामों पर किसानों को बेचा जा रहा था। जब्त किए बैगों को पुलिस थाने में रखवाया गया है। पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारी इस खेल में लिप्त लोगों की जांच में जुट गए हैं।