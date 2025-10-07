अधिवक्ता पर हमले के आरोपित 4 जने गिरफ्तार, बाजार में निकाला जुलूस

- स्पेशल टीम ने बसेड़ी के भूतेश्वर से किया गिरफ्तार
- गिरफ्त में आए तीन बदमाश आदतन अपराधी
dholpur, बाड़ी शहर के घंटाघर बाजार में सोमवार को घर से कोर्ट जा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर जानलेवा हमले आरोपित चार जनों को कोतवाली पुलिस की स्पेशल टीम ने मंगलवार को बसेड़ी क्षेत्र के भूतेश्वर के पास धरदबोचा। पकड़े आरोपित में से तीन बदमाश हैं। पुलिस ने पकड़े आरोपितों को शहर के बाजार में से थाने लेकर पहुंची।
एएसपी कमल कुमार जागिड़ ने बताया कि पीडि़त अधिवक्ता मित्तल ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें कोर्ट में चल रहे किसी जमीनी मामले को लेकर आरोपियों ने लगातार दबाव बनाया जा रहा था और धमकी भी दी थी। ऐसे में आरोपियों ने ही कुछ अन्य के साथ हमला किया है। घटना के बाद सीओ महेंद्र कुमार, कोतवाली थाना प्रभारी अमित शर्मा कुछ अन्य थानों के पुलिस जवान और टेक्निकल टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटे थे। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपितों को बसेड़ी के भूतेश्वर मंदिर के पास से गिरफ्तार किए हैं। जिनसे मामले को लेकर पूछताछ जारी है।
थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि अधिवक्ता पर हुए हमले के मामले में पकड़े गए आरोपित में आकाश यादव पुत्र मुकेश यादव, सनी यादव उर्फ हिमांशु पुत्र पूरन सिंह यादव निवासी किला, साजिद पुत्र शाहिद खान पठान निवासी अजीजपूरा हवेली और मनीष पुत्र सुमन प्रकाश गुर्जर निवासी संैपऊ रोड को गिरफ्तार किया है। जिसमें पकड़े आकाश पर 14 मुकदमे दर्ज हैं। कार्रवाई में एसआई हरवीर सिंह, हेड कांस्टेबल छोटेलाल, कांस्टेबल राकेश कुमार, अमीर सिंह, सतीश, राजेंद्र और सत्येंद्र कुमार का विशेष योगदान है।
