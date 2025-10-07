अधिवक्ता पर हमले के आरोपित 4 जने गिरफ्तार, बाजार में निकाला जुलूस

एएसपी कमल कुमार जागिड़ ने बताया कि पीडि़त अधिवक्ता मित्तल ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें कोर्ट में चल रहे किसी जमीनी मामले को लेकर आरोपियों ने लगातार दबाव बनाया जा रहा था और धमकी भी दी थी। ऐसे में आरोपियों ने ही कुछ अन्य के साथ हमला किया है। घटना के बाद सीओ महेंद्र कुमार, कोतवाली थाना प्रभारी अमित शर्मा कुछ अन्य थानों के पुलिस जवान और टेक्निकल टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटे थे। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपितों को बसेड़ी के भूतेश्वर मंदिर के पास से गिरफ्तार किए हैं। जिनसे मामले को लेकर पूछताछ जारी है।