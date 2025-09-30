Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

आई लव मोहम्मद जुलूस को लेकर हिंदू समाज का विरोध

सर्व हिंदू समाज ने कलक्टर के नाम उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन देकर गत शुक्रवार को ‘आई लव मोहम्मद’ जुलूस को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। हिंदू समाज के पदाधिकारी ने प्रशासन से मांग की है कि उक्त जुलूस की कोई अनुमति नहीं थी। यह किस प्रकार और किन लोगों ने निकाला है। इसकी जांच की जाए और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। जिससे शहर में किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं बिगड़े और शांति व्यवस्था कायम रहे।

less than 1 minute read

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 30, 2025

आई लव मोहम्मद जुलूस को लेकर हिंदू समाज का विरोध Hindu community protests against I Love Mohammed procession

सर्व हिन्दू समाज ने सौंपा प्रशासन को ज्ञापन, मामले की जांच की मांग

dholpur, बाड़ी.सर्व हिंदू समाज ने कलक्टर के नाम उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन देकर गत शुक्रवार को ‘आई लव मोहम्मद’ जुलूस को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। हिंदू समाज के पदाधिकारी ने प्रशासन से मांग की है कि उक्त जुलूस की कोई अनुमति नहीं थी। यह किस प्रकार और किन लोगों ने निकाला है। इसकी जांच की जाए और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। जिससे शहर में किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं बिगड़े और शांति व्यवस्था कायम रहे।

सर्व हिंदू समाज के डॉ. अशोक शर्मा, हिंदू जागरण मंच के अंजनी पाराशर, चिम्मन बाबा, एडवोकेट महेश शर्माए, मोनू गुर्जर, ललित शर्मा, समीर गोस्वामी, देशराज सिंह, संजय कंसाना, यश पाराशार आदि ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया कि शहर की शांति व्यवस्था भंग करने, धार्मिक उन्माद फैलाने और राज्य एवं देश विरोधी गतिविधियों को भडक़ाने को लेकर उक्त जुलूस का आयोजन देश के कई शहरों के साथ बाड़ी में भी किया गया। जिसकी पुलिस और प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है। मामले की जांच के साथ ऐसे लोगो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। क्योंकि उक्त जुलूस के निकलने से सर्व हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 06:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / आई लव मोहम्मद जुलूस को लेकर हिंदू समाज का विरोध

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जाते सितम्बर में जमकर बरसे मेघ, पानी-पानी शहर

धौलपुर

ऑपरेशन सिंदूर…की कामयाबी दर्शाएगा रावण का पुतला

ऑपरेशन सिंदूर...की कामयाबी दर्शाएगा रावण का पुतला Ravana's effigy will mark the success of Operation Sindoor.
धौलपुर

डीपी पर तार डालने पर विवाद, झगड़े में चार घायल

डीपी पर तार डालने पर विवाद, झगड़े में चार घायल Four injured in a dispute over laying wires on a DP
धौलपुर

खाद-बीज की दुकानों पर किसानों को नहीं मिल रहा यूरिया

खाद-बीज की दुकानों पर किसानों को नहीं मिल रहा यूरिया Farmers are not getting urea from fertilizer and seed shops
धौलपुर

धौलपुर PMO पर रिटायरमेंट से पहले छेड़छाड़ का मामला दर्ज, महिला ने बताया- घर बुलाया और जबरदस्ती गलत हरकत की

Dholpur PMO molestation case
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.