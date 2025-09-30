आई लव मोहम्मद जुलूस को लेकर हिंदू समाज का विरोध

सर्व हिन्दू समाज ने सौंपा प्रशासन को ज्ञापन, मामले की जांच की मांग
dholpur, बाड़ी.सर्व हिंदू समाज ने कलक्टर के नाम उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन देकर गत शुक्रवार को ‘आई लव मोहम्मद’ जुलूस को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। हिंदू समाज के पदाधिकारी ने प्रशासन से मांग की है कि उक्त जुलूस की कोई अनुमति नहीं थी। यह किस प्रकार और किन लोगों ने निकाला है। इसकी जांच की जाए और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। जिससे शहर में किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं बिगड़े और शांति व्यवस्था कायम रहे।
सर्व हिंदू समाज के डॉ. अशोक शर्मा, हिंदू जागरण मंच के अंजनी पाराशर, चिम्मन बाबा, एडवोकेट महेश शर्माए, मोनू गुर्जर, ललित शर्मा, समीर गोस्वामी, देशराज सिंह, संजय कंसाना, यश पाराशार आदि ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया कि शहर की शांति व्यवस्था भंग करने, धार्मिक उन्माद फैलाने और राज्य एवं देश विरोधी गतिविधियों को भडक़ाने को लेकर उक्त जुलूस का आयोजन देश के कई शहरों के साथ बाड़ी में भी किया गया। जिसकी पुलिस और प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है। मामले की जांच के साथ ऐसे लोगो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। क्योंकि उक्त जुलूस के निकलने से सर्व हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है।
