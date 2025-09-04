Dholpur: सीएचसी सेंटर पर ग्रामीणों को नहीं था भरोसा, रहता था अनहोनी का डर, अब 9 साल बाद गूंजी खुशियों की किलकारी

क्षेत्र में पहली बार किसी प्रसूता की डिलीवरी से ग्रामीणों सहित परिजनों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें प्रसूताओं की डिलीवरी के लिए कई किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ा। उन्हें न तो कोई असुविधा हुई और न को परेशानी हुई, वहीं पैसे भी खर्च नहीं हुए, जबकि कई किलोमीटर दूर बाड़ी, बसेड़ी या फिर धौलपुर तक आने जाने में किराए भाड़े से लेकर हजारों रुपए खर्च होते हैं। अब वे अपने क्षेत्र के अन्य लोगों को भी इसी अस्पताल में प्रसूता महिला की डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।