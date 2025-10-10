छापामार कार्रवाई, 750 किलोग्राम दूषित मिठाई नष्ट कराई

धौलपुर. त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट कर आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के ्रखिलाफ अब खाद्य सुरक्षा टीम एक्टिव हो गई है। खाद्य सुरक्षा टीम लगातार खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर खराब और दूषित पदार्थों को नष्ट करने की कार्रवाई कर रही है। जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.धर्मसिंह मीणा ने गठित टीम ने अगम फूड प्रोडक्ट्स मनियां पर मध्य रात्रि को छापामार कार्रवाई करते हुए मिल्क केक, बर्फी, एक नमूना सूजी, एक नमूना स्कीम मिल्क पाउडर, एक नमूना बर्फी का लिया। साथ ही 3 हजार 500 किलोग्राम स्कीम मिल्क पाउडर तथा 750 किलोग्राम सूजी को जब्त कर सुरक्षित अभिरक्षा में अग्रिम कार्रवाई के लिए रखवाया। बताया जा रहा है कि प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर रात में औचक कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि नमूनों गया जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई कठोर कार्रवाई की जाएगी। फर्म को धारा 32 के तहत नोटिस भी दिया जा रहा है। जिले भर में विभाग की ओर से मिलावट खोरों के विरुद्ध अभियान दीपावली तक लगातार संचालित किया जाएगा। गौरतलब रहे कि पत्रिका लगातार खाद्य सामग्री में हो रही मिलावट को लेकर खबरें प्रकाशित कर रहा है। पत्रिका ने 10 अक्टूबर के अंक में ‘मनियां क्षेत्र में मिलावटी मावे का खेल, जिम्मेदार मूकदर्शक’ प्रमुखता से खबर प्रकाशित की। साथ ही 9 अक्टूबर के अंक में भी खबर प्रकाशित की, जिस पर खाद्य विभाग हरकत में दिखा।