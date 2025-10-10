Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

छापामार कार्रवाई, 750 किलोग्राम दूषित मिठाई नष्ट कराई

त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट कर आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के ्रखिलाफ अब खाद्य सुरक्षा टीम एक्टिव हो गई है। खाद्य सुरक्षा टीम लगातार खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर खराब और दूषित पदार्थों को नष्ट करने की कार्रवाई कर रही है। जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.धर्मसिंह मीणा ने गठित टीम ने अगम फूड प्रोडक्ट्स मनियां पर मध्य रात्रि को छापामार कार्रवाई करते हुए मिल्क केक, बर्फी, एक नमूना सूजी, एक नमूना स्कीम मिल्क पाउडर, एक नमूना बर्फी का लिया। साथ ही 3 हजार 500 किलोग्राम स्कीम मिल्क पाउडर तथा 750 किलोग्राम सूजी को जब्त कर सुरक्षित अभिरक्षा में अग्रिम कार्रवाई के लिए रखवाया।

2 min read

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Oct 10, 2025

छापामार कार्रवाई, 750 किलोग्राम दूषित मिठाई नष्ट कराई Raid, 750 kg of contaminated sweets destroyed

- 3 हजार 500 किलोग्राम स्कीम मिल्क पाउडर और 750 किलोग्राम सूजी को किया सीज

- जिला प्रशासन की सूचना पर रात में कार्रवाई

धौलपुर. त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट कर आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के ्रखिलाफ अब खाद्य सुरक्षा टीम एक्टिव हो गई है। खाद्य सुरक्षा टीम लगातार खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर खराब और दूषित पदार्थों को नष्ट करने की कार्रवाई कर रही है। जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.धर्मसिंह मीणा ने गठित टीम ने अगम फूड प्रोडक्ट्स मनियां पर मध्य रात्रि को छापामार कार्रवाई करते हुए मिल्क केक, बर्फी, एक नमूना सूजी, एक नमूना स्कीम मिल्क पाउडर, एक नमूना बर्फी का लिया। साथ ही 3 हजार 500 किलोग्राम स्कीम मिल्क पाउडर तथा 750 किलोग्राम सूजी को जब्त कर सुरक्षित अभिरक्षा में अग्रिम कार्रवाई के लिए रखवाया। बताया जा रहा है कि प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर रात में औचक कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि नमूनों गया जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई कठोर कार्रवाई की जाएगी। फर्म को धारा 32 के तहत नोटिस भी दिया जा रहा है। जिले भर में विभाग की ओर से मिलावट खोरों के विरुद्ध अभियान दीपावली तक लगातार संचालित किया जाएगा। गौरतलब रहे कि पत्रिका लगातार खाद्य सामग्री में हो रही मिलावट को लेकर खबरें प्रकाशित कर रहा है। पत्रिका ने 10 अक्टूबर के अंक में ‘मनियां क्षेत्र में मिलावटी मावे का खेल, जिम्मेदार मूकदर्शक’ प्रमुखता से खबर प्रकाशित की। साथ ही 9 अक्टूबर के अंक में भी खबर प्रकाशित की, जिस पर खाद्य विभाग हरकत में दिखा।

त्योहार नजदीक आने के साथ सक्रिय मिलावट खोर

जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे ही मिलावट खोर सक्रिय हो गए हैं। जिले के मनियां, बसई नवाब, सैंपऊ, राजाखेड़ा और शहर में कुछ स्थानों पर मिठाई और खाद्य सामग्री लगातार तैयार हो रही है। यहां से मिठाई पैकिंग होकर बाहर भी पहुंच रही है। पिछले दिनों मावा आगरा शहर में पकड़ा गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 06:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / छापामार कार्रवाई, 750 किलोग्राम दूषित मिठाई नष्ट कराई

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मामूली विवाद में दो पक्षों में चले लाठी, डंडे और फरसे

मामूली विवाद में दो पक्षों में चले लाठी, डंडे और फरसे Two sides clashed over a minor dispute involving sticks, rods and axes.
धौलपुर

नकली गहनों को गिरवी रखकर ठगी करने वाली महिला गिरफ्तार

नकली गहनों को गिरवी रखकर ठगी करने वाली महिला गिरफ्तार Woman arrested for duping people by pawning fake jewellery
धौलपुर

राजस्थान में यहां बनेगा पहला कछुआ संरक्षण केंद्र, WWF ने भेजा प्रस्ताव

turtle-conservation-center
धौलपुर

Dholpur News: थाने में घुसकर महिलाओं ने मचाया उत्पात, पुलिसकर्मियों से भिड़ीं, एक की फाड़ दी वर्दी

dholpur
धौलपुर

मावा में मिलावट का गोरखधंधा, जांच के नाम पर खानापूर्ति

मावा में मिलावट का गोरखधंधा, जांच के नाम पर खानापूर्ति Racketeering of adulteration in mawa, mere formality in the name of investigation
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.