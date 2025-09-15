कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बड़ा भंडाफोड़: भतीजे की जगह चाचा देता पकड़ा गया एग्जॉम, रंगे हाथों पकड़ाया, धौलपुर का है निवासी



जांच में सामने आया कि भूपेंद्र ने अपने भतीजे धर्मवीर की जगह पहले भी परीक्षा दी थी। एक जून को आयोजित बीएसटीसी परीक्षा के दौरान वह निवारू रोड स्थित परीक्षा केन्द्र में धर्मवीर के नाम पर बैठा था और वहां अपनी बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करा चुका था। इस बार जब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में उसका फिंगरप्रिंट और फोटो मिलाए गए तो एआई सॉफ्टवेयर ने तुरंत गड़बड़ी पकड़ ली।