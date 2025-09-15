Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धौलपुर

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बड़ा भंडाफोड़: भतीजे की जगह चाचा देता पकड़ा गया एग्जॉम, रंगे हाथों पकड़ाया, धौलपुर का है निवासी

धौलपुर जिले के नादनपुर स्थित खनपुरा हाल महेश नगर निवासी भूपेंद्र सिंह गुर्जर को परीक्षा के बाद गिरफ्तार किया गया। आरोपी भूपेंद्र शनिवार को मुरलीपुरा स्थित शहीद हिम्मत सिंह रा.सी.सै. स्कूल में परीक्षा देने आया था।

धौलपुर

Arvind Rao

Sep 15, 2025

Rajasthan Constable Recruitment
भूपेंद्र सिंह गुर्जर (फोटो- पत्रिका)

धौलपुर: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 में पहली बार अपनाई गई एआई तकनीक नकल रोकने में कारगर साबित हुई। इसी तकनीक की मदद से शनिवार को मुरलीपुरा स्थित शहीद हिम्मत सिंह रा.सी.सै. स्कूल में परीक्षा देने आए धौलपुर जिले के नादनपुर स्थित खनपुरा हाल महेश नगर निवासी भूपेंद्र सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया गया।


जांच में सामने आया कि भूपेंद्र ने अपने भतीजे धर्मवीर की जगह पहले भी परीक्षा दी थी। एक जून को आयोजित बीएसटीसी परीक्षा के दौरान वह निवारू रोड स्थित परीक्षा केन्द्र में धर्मवीर के नाम पर बैठा था और वहां अपनी बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करा चुका था। इस बार जब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में उसका फिंगरप्रिंट और फोटो मिलाए गए तो एआई सॉफ्टवेयर ने तुरंत गड़बड़ी पकड़ ली।

ये भी पढ़ें

Constable Recruitment: उदयपुर और श्रीगंगानगर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हुआ बड़ा खेल, पेपर बदलने से मचा हड़कंप
उदयपुर
Constable Recruitment


अभ्यर्थी को रंगे हाथों पकड़ा


भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के एडीजी बिपिन कुमार पाण्डेय ने बताया कि मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम में तैनात एआई एक्सपर्ट्स लगातार संदिग्ध अभ्यर्थियों की प्रोफाइल स्कैन कर रहे थे। इसी दौरान भूपेंद्र की पहचान उजागर हुई। यह पहली बार है जब नई तकनीक ने परीक्षा में डमी अभ्यर्थी को रंगे हाथों पकड़ा।


डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने क्या बताया


पुलिस ने परीक्षा खत्म होते ही कार्रवाई करते हुए आरोपी भूपेंद्र को दबोच लिया। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि जांच के बाद भतीजे धर्मवीर को भी हिरासत में लिया गया। दोनों के खिलाफ नए परीक्षा अधिनियम के तहत जीरो नंबर एफआईआर दर्ज कर मामला झोटवाड़ा थाने भेजा गया है।


गौरतलब है कि दो दिन चली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान एआई तकनीक से जयपुर समेत विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कुल 13 डमी अभ्यर्थी पकड़े गए। सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। नई तकनीक ने पहली ही बार में नकलचियों की पोल खोल दी।

ये भी पढ़ें

Constable Recruitment: कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में AI से 13 डमी अभ्यर्थी पकड़े गए, जयपुर में चाचा-भतीजा गिरफ्तार
जयपुर
Rajasthan Constable Recruitment

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 09:41 am

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बड़ा भंडाफोड़: भतीजे की जगह चाचा देता पकड़ा गया एग्जॉम, रंगे हाथों पकड़ाया, धौलपुर का है निवासी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.