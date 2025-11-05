राजस्थान में फिर डंपर ने बरपाया कहर, बाइक सवार तीन लोगों को कुचला, मां-बेटी और मामा की मौत

फोटो पत्रिका
धौलपुर। जयपुर डंपर हादसे में 13 लोगों की जान चली गई थी। अब राजस्थान में एक और दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। धौलपुर जिले में बुधवार को तेज रफ्तार डंपर ने कहर बरपाया है। मनियां थाने के पास बुधवार दोपहर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 3 जनों को रौंद दिया। घटना में मां-बेटी और मामा की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक आगरा की तरफ से पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के शहर मुरैना जा रहे थे। मृतकों में दो साल की बालिका भी शामिल है। पुलिस ने हादसा कर भागे डंपर को पीछे कर पकड़ परिचालक को हिरासत में लिया है। उधर, मृतकों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।
जानकारी के अनुसार यूपी आगरा जिले के गांव बिरेहरू से महिला समेत तीन जने बाइक से एमपी के मुरैना के गांव हाथी जा रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 स्थित मनियां थाने के सामने से निकलते समय बाइक को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी और बाइक व तीनों को रौंदते हुए निकल गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक सवार महिला लाडो (28) पत्नी राजा निवासी कारई थाना रूपवास जिला भरतपुर और उसकी दो वर्षीय पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा मनोज तोमर (35) पुत्र जंडेल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिस पर उसे जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
हादसे में महिला और उसकी बेटी डंपर के टायर के नीचे आ गई और तेज रफ्तार ट्रक रौंदते हुए धौलपुर शहर की तरफ भाग निकला। हादसे की सूचना पर मनियां थाना पुलिस ने नाकाबंदी करवा कर डंपर को हाइवे पर सूआ के पास पकड़ लिया और परिचालक को हिरासत में लिया है। जबकि चालक मौके से भाग निकला।
दर्दनाक हादसा एनएच 44 स्थित मनियां पुलिस थाने के सामने की है। हाइवे पर भारी ट्रैफिक रहता है। हाइवे पर साइड की सर्विस लेन पर अतिक्रमण होने से स्थानीय वाहन और राहगीर को निकलने में दिक्कतें आती हैं।
बता दें कि दो दिन पहले सोमवार को जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में बेकाबू डंपर ने जमकर कहर बरपाया था। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी। डंपर ने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया था।
