राजस्थान में फिर डंपर ने बरपाया कहर, बाइक सवार तीन लोगों को कुचला, मां-बेटी और मामा की मौत

जानकारी के अनुसार यूपी आगरा जिले के गांव बिरेहरू से महिला समेत तीन जने बाइक से एमपी के मुरैना के गांव हाथी जा रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 स्थित मनियां थाने के सामने से निकलते समय बाइक को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी और बाइक व तीनों को रौंदते हुए निकल गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक सवार महिला लाडो (28) पत्नी राजा निवासी कारई थाना रूपवास जिला भरतपुर और उसकी दो वर्षीय पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा मनोज तोमर (35) पुत्र जंडेल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिस पर उसे जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।