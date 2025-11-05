Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

राजस्थान में फिर डंपर ने बरपाया कहर, बाइक सवार तीन लोगों को कुचला, मां-बेटी और मामा की मौत

Rajasthan Dumper Accident : धौलपुर जिले में बुधवार को तेज रफ्तार डंपर ने कहर बरपाया है। मनियां थाना इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर दोपहर करीब 3 बजे डंपर ने बाइक सवार तीन लोगों को कुचल दिया।

2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

kamlesh sharma

Nov 05, 2025

Play video

फोटो पत्रिका

धौलपुर। जयपुर डंपर हादसे में 13 लोगों की जान चली गई थी। अब राजस्थान में एक और दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। धौलपुर जिले में बुधवार को तेज रफ्तार डंपर ने कहर बरपाया है। मनियां थाने के पास बुधवार दोपहर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 3 जनों को रौंद दिया। घटना में मां-बेटी और मामा की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक आगरा की तरफ से पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के शहर मुरैना जा रहे थे। मृतकों में दो साल की बालिका भी शामिल है। पुलिस ने हादसा कर भागे डंपर को पीछे कर पकड़ परिचालक को हिरासत में लिया है। उधर, मृतकों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।

जानकारी के अनुसार यूपी आगरा जिले के गांव बिरेहरू से महिला समेत तीन जने बाइक से एमपी के मुरैना के गांव हाथी जा रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 स्थित मनियां थाने के सामने से निकलते समय बाइक को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी और बाइक व तीनों को रौंदते हुए निकल गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक सवार महिला लाडो (28) पत्नी राजा निवासी कारई थाना रूपवास जिला भरतपुर और उसकी दो वर्षीय पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा मनोज तोमर (35) पुत्र जंडेल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिस पर उसे जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

रौंदते हुए भागा, पुलिस ने परिचालक पकड़ा

हादसे में महिला और उसकी बेटी डंपर के टायर के नीचे आ गई और तेज रफ्तार ट्रक रौंदते हुए धौलपुर शहर की तरफ भाग निकला। हादसे की सूचना पर मनियां थाना पुलिस ने नाकाबंदी करवा कर डंपर को हाइवे पर सूआ के पास पकड़ लिया और परिचालक को हिरासत में लिया है। जबकि चालक मौके से भाग निकला।

पुलिस थाने के सामने की घटना

दर्दनाक हादसा एनएच 44 स्थित मनियां पुलिस थाने के सामने की है। हाइवे पर भारी ट्रैफिक रहता है। हाइवे पर साइड की सर्विस लेन पर अतिक्रमण होने से स्थानीय वाहन और राहगीर को निकलने में दिक्कतें आती हैं।

जयपुर में हुई थी 13 लोगों की मौत

बता दें कि दो दिन पहले सोमवार को जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में बेकाबू डंपर ने जमकर कहर बरपाया था। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी। डंपर ने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया था।

ये भी पढ़ें

जयपुर हादसा: घर से उठी तीन अर्थियां, एक ही चिता पर दो भाइयों का अंतिम संस्कार, बदहवास पिता बोले-हे भगवान हमें भी उठा ले
सीकर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Nov 2025 06:39 pm

Published on:

05 Nov 2025 06:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / राजस्थान में फिर डंपर ने बरपाया कहर, बाइक सवार तीन लोगों को कुचला, मां-बेटी और मामा की मौत

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रफ्तार का कहर: डंपर ने 2 वषीय बालिका समेत 3 को रौंदा, मौत

रफ्तार का कहर: डंपर ने 2 वषीय बालिका समेत 3 को रौंदा, मौत The havoc of speed: A dumper crushed three people, including a 2-year-old girl, to death
धौलपुर

शरद महोत्सव: तारीख पर…तारीख…पर मेला का शुभारंभ अभी तक नहीं

शरद महोत्सव: तारीख पर...तारीख...पर मेला का शुभारंभ अभी तक नहीं Sharad Mahotsav: The fair has not yet been inaugurated on a date... but on a date.
धौलपुर

दो दिन की समय सीमा, नहीं तो दुकानें होंगी सीज

दो दिन की समय सीमा, नहीं तो दुकानें होंगी सीज Two days' deadline, otherwise shops will be seized
धौलपुर

यातायात का उल्लंघन करने पर वाहन किये सीज,परिवहन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर की संयुक्त कार्रवाई

यातायात का उल्लंघन करने पर वाहन किये सीज,परिवहन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर की संयुक्त कार्रवाई Vehicles seized for traffic violations, Transport Department takes joint action with police
धौलपुर

अवैध शराब के ठिकाने पर दबिश, वाश और दो भट्टियां की नष्ट

अवैध शराब के ठिकाने पर दबिश, वाश और दो भट्टियां की नष्ट Illegal liquor den raided, wash and two furnaces destroyed
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.