जयपुर हादसा: घर से उठी तीन अर्थियां, एक ही चिता पर दो भाइयों का अंतिम संस्कार, बदहवास पिता बोले-हे भगवान हमें भी उठा ले

परिजनों ने बताया कि दोनों भाइयों का एक साथ विवाह हुआ था। जयपुर के बेनाड रोड पर एक साथ मकान बनाया और मजदूरी कर परिवार को चला रहे थे। दशरथ की दोनों बेटियां दीपावली की छुट्टियों में चाचा-चाची के पास जयपुर गई थीं। सोमवार को जब वे गांव लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें कुचल दिया। मंगलवार को त्रिवेणी श्मशान घाट पर दोनों भाइयों का एक ही चिता पर और छोटी बेटी भानु का दूसरी चिता पर अंतिम संस्कार किया गया।