Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

जयपुर हादसा: घर से उठी तीन अर्थियां, एक ही चिता पर दो भाइयों का अंतिम संस्कार, बदहवास पिता बोले-हे भगवान हमें भी उठा ले

जयपुर में हुए दर्दनाक हादसे में अजीतगढ़ थाना क्षेत्र के सीपुर गांव के दो सगे भाई महेंद्र और दशरथ बुनकर और दशरथ की छोटी बेटी भानु की मौके पर ही मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

kamlesh sharma

Nov 04, 2025

फोटो पत्रिका

अजीतगढ़ (सीकर)। जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र की लोहा मंडी में हुए दर्दनाक हादसे में अजीतगढ़ थाना क्षेत्र के सीपुर गांव के दो सगे भाई महेंद्र और दशरथ बुनकर और दशरथ की छोटी बेटी भानु की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी बेटी वर्षा गंभीर रूप से घायल है और जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है।

तीन अर्थियां और गांव में छाया सन्नाटा

मंगलवार सुबह जब दो एंबुलेंस में तीनों शव सीपुर पहुंचे, तो गांव में मातम छा गया। घर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। रोने-बिलखने की आवाजों से माहौल गमगीन हो गया। बुजुर्ग पिता भागीरथ और मां गीतदेवी, दोनों बहुएं माया और सुमन और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल था। पिता भागीरथ बार-बार यह कर रहे थे-'हमारे बुढ़ापे का सहारा चला गया…हे भगवान हमें भी उठा ले'।

दोनों भाइयों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार

परिजनों ने बताया कि दोनों भाइयों का एक साथ विवाह हुआ था। जयपुर के बेनाड रोड पर एक साथ मकान बनाया और मजदूरी कर परिवार को चला रहे थे। दशरथ की दोनों बेटियां दीपावली की छुट्टियों में चाचा-चाची के पास जयपुर गई थीं। सोमवार को जब वे गांव लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें कुचल दिया। मंगलवार को त्रिवेणी श्मशान घाट पर दोनों भाइयों का एक ही चिता पर और छोटी बेटी भानु का दूसरी चिता पर अंतिम संस्कार किया गया।

गरीबी और गम के साये में टूटा परिवार

परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। पिता भागीरथ वृद्धावस्था में है, खेती-बाड़ी भी नहीं है। महेंद्र और दशरथ मजदूरी से ही परिवार पाल रहे थे। लोगों ने पंचायत समिति प्रधान शंकर लाल यादव से पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है।

ये भी पढ़ें

जयपुर की सड़क पर काल बनकर दौड़ा डंपर, जो दिखा, उसको कुचला, सामने आया हादसे का खौफनाक VIDEO
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 05:33 pm

Published on:

04 Nov 2025 05:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / जयपुर हादसा: घर से उठी तीन अर्थियां, एक ही चिता पर दो भाइयों का अंतिम संस्कार, बदहवास पिता बोले-हे भगवान हमें भी उठा ले

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: दिवाली से पहले RLP कार्यकर्ता के तोड़े थे हाथ-पैर, आरोपी रोहतक से गिरफ्तार; महिला की वेषभूषा में काट रहे थे फरारी

accused in arrested in Rohtak
सीकर

Jaipur Accident: एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, एक साथ होगा 2 भाइयों और बेटी का अंतिम संस्कार, घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल

सीकर

Bus Accident: खाटूश्यामजी जा रही बस भीषण हादसे का शिकार; 6 से अधिक श्रद्धालु घायल, ड्राइवर की हालत गंभीर

sikar bus accident
सीकर

Khatushyamji Birthday: दुल्हन सी सजी श्याम नगरी, जानें महाभारत के बर्बरीक से कलयुग के श्याम बनने तक की कहानी

Khatushyamji Birthday
सीकर

Sikar Crime: महिलाओं के वेश में छिपे थे फायरिंग के आरोपी, 7 दिन में गिरफ्तार; निकाला जुलूस

Firing-case-in-Dabla
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.