राजस्थान में यहां बनेगा पहला कछुआ संरक्षण केंद्र, WWF ने भेजा प्रस्ताव

धौलपुर में कछुओं के संरक्षण केंद्र के अलावा करौली, सवाई माधोपुर में भी वन्यजीवों के संरक्षण के लिए कार्य योजना भी तैयार की गई है। जिसमें कछुआ, डॉल्फिन, घडिय़ाल शामिल हैं। विभाग कछुआ प्रजनन केन्द्र की मंजूरी मिलने को लेकर उत्साहित है। क्योंकि वन विभाग एवं टीएसए फाउंडेशन इंडिया के संयुक्त संरक्षण प्रयासों के तहत धौलपुर राष्ट्रीय चम्बल घडिय़ाल अभयारण्य ने जून माह में संकटग्रस्त बाटागुर कछुआ प्रजातियों के अंडों का सफलतापूर्वक संरक्षण कर 3 हजार 267 कछुआ शावकों को चंबल नदी में छोड़ा था।