Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धौलपुर

छात्राओं का वार्डन पर दुव्र्यवहार करने व धमकाने का आरोप

शहर में हाउसिंग बोर्ड स्थित राजकीय कन्या छात्रावास की छात्राएं बुनियादी सुविधाओं के अभाव में रहने को मजबूर हैं। छात्रावास में शौचालय की टंकी का पाइप टूट चुका है, जिससे केवल एक दो ही शौचालय कार्यरत हैं। जल आपूर्ति बाधित होने के कारण छात्राओं को रस्सी से बाल्टी बांधकर पानी के टैंकर से पानी निकालना पड़ रहा है। ऐसी अन्य कई सारी समस्याओं को लेकर छात्राओं ने जिला कलक्टर श्रीनिधि बीटी ज्ञापन सौंपा है। जिसमें सारी समस्याओं के समाधान की मांग की है।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 26, 2025

-छात्रावास की समस्याओं को लेकर की डीएम से शिकायत, सौंपा ज्ञापन

- हाउसिंग बोर्ड स्थित छात्रावास का मामला

धौलपुर. शहर में हाउसिंग बोर्ड स्थित राजकीय कन्या छात्रावास की छात्राएं बुनियादी सुविधाओं के अभाव में रहने को मजबूर हैं। छात्रावास में शौचालय की टंकी का पाइप टूट चुका है, जिससे केवल एक दो ही शौचालय कार्यरत हैं। जल आपूर्ति बाधित होने के कारण छात्राओं को रस्सी से बाल्टी बांधकर पानी के टैंकर से पानी निकालना पड़ रहा है। ऐसी अन्य कई सारी समस्याओं को लेकर छात्राओं ने जिला कलक्टर श्रीनिधि बीटी ज्ञापन सौंपा है। जिसमें सारी समस्याओं के समाधान की मांग की है।

ज्ञापन में बताया कि कुेछ छात्राएं तो मजबूरी में छात्रावास के पीछे खेतों में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। जिससे उनकी सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। जिला कलक्ट्रेट पहुंची छात्राओं ने बताया कि शौचालयों की सफाई मात्र सप्ताह में एक बार होती है। वहीं अधिकांश कमरों के पंखे खराब पड़े हैं, जिससे गर्मी में रहना अत्यंत कष्टदायक हो गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि रात में यदि किसी छात्रा की तबीयत खराब हो जाए तो उसे अस्पताल नहीं ले जाया जाता। वार्डन पर इस स्थिति में सहयोग तक नहीं किया जाता है। जब छात्राओं ने 181 हेल्पलाइन और अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत दी तो वार्डन ने उन्हें धमकाया गया कि जिसने भी शिकायत की, उसे छात्रावास से निकाल दिया जाएगा या अगली बार एडमिशन नहीं मिलेगा।

टैंकर में कीड़े पनप रहे...कोई ध्यान नहीं

छात्राओं ने आरोप लगाया कि वार्डन की गलत व्यवहार करने की भी शिकायत की। कहा कि कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम लोगों को टैंकर से ही पानी निकालना पड़ेगा। छात्राओं ने बताया कि जिस टैंकर से पानी लिया जा रहा है, उसमें कीड़े पनप रहे हैं। जब इसकी सफाई की मांग की गई, तो साफ तौर पर मना कर दिया गया। कहा गया कि लड़कियां खुद साफ कर सकती हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Sept 2025 06:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / छात्राओं का वार्डन पर दुव्र्यवहार करने व धमकाने का आरोप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.