छात्राओं का वार्डन पर दुव्र्यवहार करने व धमकाने का आरोप

धौलपुर. शहर में हाउसिंग बोर्ड स्थित राजकीय कन्या छात्रावास की छात्राएं बुनियादी सुविधाओं के अभाव में रहने को मजबूर हैं। छात्रावास में शौचालय की टंकी का पाइप टूट चुका है, जिससे केवल एक दो ही शौचालय कार्यरत हैं। जल आपूर्ति बाधित होने के कारण छात्राओं को रस्सी से बाल्टी बांधकर पानी के टैंकर से पानी निकालना पड़ रहा है। ऐसी अन्य कई सारी समस्याओं को लेकर छात्राओं ने जिला कलक्टर श्रीनिधि बीटी ज्ञापन सौंपा है। जिसमें सारी समस्याओं के समाधान की मांग की है।