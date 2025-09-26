छात्राओं का वार्डन पर दुव्र्यवहार करने व धमकाने का आरोप

-छात्रावास की समस्याओं को लेकर की डीएम से शिकायत, सौंपा ज्ञापन
- हाउसिंग बोर्ड स्थित छात्रावास का मामला
धौलपुर. शहर में हाउसिंग बोर्ड स्थित राजकीय कन्या छात्रावास की छात्राएं बुनियादी सुविधाओं के अभाव में रहने को मजबूर हैं। छात्रावास में शौचालय की टंकी का पाइप टूट चुका है, जिससे केवल एक दो ही शौचालय कार्यरत हैं। जल आपूर्ति बाधित होने के कारण छात्राओं को रस्सी से बाल्टी बांधकर पानी के टैंकर से पानी निकालना पड़ रहा है। ऐसी अन्य कई सारी समस्याओं को लेकर छात्राओं ने जिला कलक्टर श्रीनिधि बीटी ज्ञापन सौंपा है। जिसमें सारी समस्याओं के समाधान की मांग की है।
ज्ञापन में बताया कि कुेछ छात्राएं तो मजबूरी में छात्रावास के पीछे खेतों में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। जिससे उनकी सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। जिला कलक्ट्रेट पहुंची छात्राओं ने बताया कि शौचालयों की सफाई मात्र सप्ताह में एक बार होती है। वहीं अधिकांश कमरों के पंखे खराब पड़े हैं, जिससे गर्मी में रहना अत्यंत कष्टदायक हो गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि रात में यदि किसी छात्रा की तबीयत खराब हो जाए तो उसे अस्पताल नहीं ले जाया जाता। वार्डन पर इस स्थिति में सहयोग तक नहीं किया जाता है। जब छात्राओं ने 181 हेल्पलाइन और अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत दी तो वार्डन ने उन्हें धमकाया गया कि जिसने भी शिकायत की, उसे छात्रावास से निकाल दिया जाएगा या अगली बार एडमिशन नहीं मिलेगा।
टैंकर में कीड़े पनप रहे...कोई ध्यान नहीं
छात्राओं ने आरोप लगाया कि वार्डन की गलत व्यवहार करने की भी शिकायत की। कहा कि कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम लोगों को टैंकर से ही पानी निकालना पड़ेगा। छात्राओं ने बताया कि जिस टैंकर से पानी लिया जा रहा है, उसमें कीड़े पनप रहे हैं। जब इसकी सफाई की मांग की गई, तो साफ तौर पर मना कर दिया गया। कहा गया कि लड़कियां खुद साफ कर सकती हैं।