जिले में शान से फहराया तिरंगा, प्रतिभाओं को किया सम्मानित

धौलपुर। 79 वां स्वाधीनता दिवस जिले में उत्साह पूर्वक मनाया गया। मुख्य समारोह जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन पर आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने झंडे को सलामी दी। पुलिस और आरएसी के जवानों ने मार्च पास्ट कर हैरतंगेज करतब दिखाए।कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा आजादी के तराने का गाकर सभी का मन मोह लिया।
मुख्य समारोह का आयोजन पुलिस लाइन पर किया गया। कार्यक्रम जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी एवं पुलिस अधीक्षक विकास सागवान की मौजूदगी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहराने एवं राष्ट्रगान से शुरू हुई। सरकारी एवं निजी स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत नगमे गाकर डांस की बेहतरीन प्रस्तुति दी। जवानों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। बाइक से हैरतंगेज स्टंड दिखाए गए। कार्यक्रम में राज्यपाल का संदेश भी पढ़ कर सुनाया गया। सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि,वीरांगना एवं प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आजादी का 79 वां जश्न हर्षोउल्लास और उत्साह पूर्वक मनाया गया। इसके साथ ही राजाखेड़ा उपखंड मुख्यालय, बाड़ी उपखंड मुख्यालय, बसेड़ी उपखंड मुख्यालय, सरमथुरा उपखंड मुख्यालय एवं सैंपऊ उपखंड मुख्यालय पर भी झंडारोहण किया गया। जिला मुख्यालय स्थित कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारी, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि समेत गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।