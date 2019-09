दर्दनाक सड़क हादसा: बेकाबू ट्रक ने टेंपो और बाइक को मारी टक्कर, एक महिला की दर्दनाक मौत, 7 घायल

जिले से गुजरने वाले एनएच 3 पर महाराजपुरा चौराहे के पास एक ट्रक ने एक बाइक और एक टेंपो को टक्कर ( road accident in dholpur ) मार दी, इसके बाद ट्रक भी मौके पर पलट गया। जिससे बाइक पर सवार ( bike accident in dholpur ) महिला नीरेश की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद 108 एंबुलेंस और सदर थाना पुलिस ( dholpur police ) मौके पर पहुंची। मृतका नीरेश के शव ( one killed in accident ) को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया।