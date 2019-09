देर रात दो पक्ष भिड़े, एक-दूसरे पर लाठियों और पत्थरों से किया हमला, 8 घायल

देर रात आपसी कहासुनी को लेकर दो पक्ष भिड़ ( fight in two groups in pali ) गए, जिसमें आठ जने घायल हो गए। घायलों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घटना के दौरान इलाके में सनसनी फैल गई। इधर, घटना ( fight in two groups in pali ) के काफी देर बाद पुलिस के पहुंचने से लोगों ने रोष जताया। घटना को देखते हुए कॉलोनी व सोजत अस्पताल में पुलिस व आरएसी ( RAC ) का जाप्ता तैनात किया गया।