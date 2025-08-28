सैलाब में तिनके की तरह बह रहे थे… चारों तरफ सिर्फ तबाही, वैष्णो देवी से जिंदा लौटे दीपक ने बताई आंखों देखी

धौलपुर। वैष्णो देवी में भूस्खलन के बाद मची तबाही में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 5 लोग राजस्थान के भी शामिल हैं। वैष्णो देवी यात्रा के दौरान लैंडस्लाइड का शिकार होने से बचे सैंपऊ निवासी दो युवकों ने आंखो देखी हाल बताई है। ये युवक बुधवार को परिजनों से मिले। जम्मू के झज्जर कोटल थाने पर पहुंचे परिजनों से मिलकर दीपक पुत्र विष्णु मित्तल तसीमो हाल धौलपुर और आदित्य पुत्र हरिओम परमार सैंपऊ भावुक हो गए, दोनों ही युवा बड़े सदमे में दिखे।
वैष्णो देवी में तबाही मचने के दौरान लापता हुए उनके दो साथी अभी भी लापता हैं, जबकि एक युवक शिव मित्तल की लाश घटना स्थल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी से बरामद हुई है। जबकि यश पुत्र शशिकांत गर्ग, प्रियांशु पुत्र सुनील मित्तल का 2 दिन बाद भी कोई पता नहीं चला है। शिव का शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है, वहीं लापता युवकों के परिजन व्याकुल और अधीर हैं।
क्षेत्रवासी लापता युवकों की सलामती की कामना कर रहे हैं। परिजन कुंज बिहारी गर्ग, शशिकांत, पपलू, अमन, सुनील आदि को अनहोनी का डर सता रहा है। उन्होंने जम्मू सहित राजस्थान सरकार से शीघ्र मदद की अपील की है।
मौत को नजदीक से देखने वाले दीपक मित्तल ने पत्रिका को बताया कि हम सभी साथी वैष्णो मां के दर्शन कर वापस लौट रहे थे, मंदिर से जम्मू के लिए जाने के लिए टैक्सी की तभी रास्ते में लैंडस्लाइड होने लगी पत्थर गिरते ही वह गाड़ी से नीचे उतरे इसी दौरान पानी के तेज सैलाब में सभी एक साथ बह गए। कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। इनसान तिनके की तरह बह रहे थे। पेड़ के सहारे एक टापू पर अटकने से दोनों की जान बच गई, लेकिन उनके तीन साथी सैलाब की चपेट में आ गए।
दीपक ने बताया कि हादसे के बाद उन्हें कुछ पता ही नहीं चल सका कि क्या हो गया। बस चहुंओर तबाही का मंजर दिख रहा था। जिसके बाद मुझे और आदित्य को पुलिस ने एक होटल में ठहराया। दोनों के कपड़े खराब हो जाने के बाद उन्हें नए कपड़े दिलवाए और उन्हें होटल में रुकवा कर खाने की व्यवस्था कराई।
दीपक मित्तल ने बताया कि हादसे से ही उन्हें अपने साथियों की चिंता सताए जा रही है। उन्होंने बताया कि लगातार बारिश होने के कारण वैष्णो देवी क्षेत्र में लाइट भी ठप पड़ी हैं। और बचाव एवं राहत दलों को रेस्क्यू ऑपरेशन में भी परेशानी आ रही है।
दिल दहलाने वाले हादसे को लेकर कस्बे में बुधवार को दिनभर चर्चा बनी रही। वहीं पारिवारिक जनों की चिंता लगातार बढ़ रही है। लापता युवकों के घर पर लोगों का आना-जाना बना हुआ है, लेकिन किसी भी जन प्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी अभी तक लापता युवकों के परिजनों को आश्वासन देने तक नहीं पहुंचे हैं जो लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। पीड़ित कुंज बिहारी गर्ग ने बताया अपने स्तर पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि का फोन तक नहीं आया।
मुझे चैनल के माध्यम से घटना का पता चला मेरी परिजनों से भी बात हुई है। जम्मू के स्थानीय सांसद जुगल जी से मेरी लगातार बात चल रही है वहां नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम है इस दुख की घड़ी में हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। -भजनलाल जाटव, सांसद करौली-धौलपुर
मामला मेरी जानकारी में नहीं है, सैंपऊ के लडके हैं घटना की खबर अखबार में जरूर पड़ी थी। न मेरे पास किसी का फोन आया है, न मेरे पास कोई आया है लोग मेरे पास आएंगे तो मैं मदद जरूर करूंगा। -जसवंत गुर्जर, विधायक बाडी