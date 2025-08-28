सैलाब में तिनके की तरह बह रहे थे… चारों तरफ सिर्फ तबाही, वैष्णो देवी से जिंदा लौटे दीपक ने बताई आंखों देखी

मौत को नजदीक से देखने वाले दीपक मित्तल ने पत्रिका को बताया कि हम सभी साथी वैष्णो मां के दर्शन कर वापस लौट रहे थे, मंदिर से जम्मू के लिए जाने के लिए टैक्सी की तभी रास्ते में लैंडस्लाइड होने लगी पत्थर गिरते ही वह गाड़ी से नीचे उतरे इसी दौरान पानी के तेज सैलाब में सभी एक साथ बह गए। कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। इनसान तिनके की तरह बह रहे थे। पेड़ के सहारे एक टापू पर अटकने से दोनों की जान बच गई, लेकिन उनके तीन साथी सैलाब की चपेट में आ गए।