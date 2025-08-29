Vaishno Devi landslide: लापता 3 युवकों में से एक का शव 50KM दूर मिला, परिवार का अकेला सहारा था; माता-पिता पर टूटा दुखों का पहाड़

धौलपुर। जम्मू स्थित वैष्णो देवी यात्रा के दौरान लैंडस्लाइड में लापता हुए तीन युवकों में से एक युवक शिव मंगल का शव बुधवार देर शाम रेस्क्यू कर लिया। मृतक युवक आगरा के खेरागढ़ का निवासी हैं। शिव सैंपऊ इलाके के चार अन्य युवकों के साथ वैष्णो देवी दर्शन करने गया था। मृतक का पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजन को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि शव को लेकर परिजन खेरागढ़ को रवाना हो गए हैं।
जानकारी के अनुसार सैपऊ क्षेत्र से पांच युवक 23 अगस्त को वैष्णो देवी दर्शन के लिए रवाना हुए थे। सभी युवक 26 अगस्त को वापस लौट रहे थे। रास्ते मे लैंडस्लाइड के दौरान तीन युवक पानी के तेज बहाव में बह गए, जिसमें में से बुधवार देर शाम शिवमंगल पुत्र विनोद मंगल का शव टीम ने रेस्क्यू कर लिया।
टीम को युवक का शव घटना स्थल से करीब 50 किलोमीटर दूर मलबे में मिला। वही दो अन्य युवक यश गर्ग व प्रांशु मित्तल का गुरुवार को भी कोई सुराग नहीं लगा है। उधर, पीड़ित परिजन का रो-रो कर बुरा हाल है।
मृतक शिव मंगल माता-पिता के बुढ़ापे का एक मात्र सहारा था। दो बहनों की आंखों का तारा था। मौत की खबर मिलते ही माता-पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं यश गर्ग व प्रांशु मित्तल की मां बार-बार रोते हुए बेहोश हो रही है। होश आते ही बच्चों को याद करने लग जाती है।