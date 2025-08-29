Vaishno Devi landslide: लापता 3 युवकों में से एक का शव 50KM दूर मिला, परिवार का अकेला सहारा था; माता-पिता पर टूटा दुखों का पहाड़

धौलपुर। जम्मू स्थित वैष्णो देवी यात्रा के दौरान लैंडस्लाइड में लापता हुए तीन युवकों में से एक युवक शिव मंगल का शव बुधवार देर शाम रेस्क्यू कर लिया। मृतक युवक आगरा के खेरागढ़ का निवासी हैं। शिव सैंपऊ इलाके के चार अन्य युवकों के साथ वैष्णो देवी दर्शन करने गया था। मृतक का पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजन को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि शव को लेकर परिजन खेरागढ़ को रवाना हो गए हैं।