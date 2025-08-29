Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

Vaishno Devi landslide: लापता 3 युवकों में से एक का शव 50KM दूर मिला, परिवार का अकेला सहारा था; माता-पिता पर टूटा दुखों का पहाड़

जम्मू स्थित वैष्णो देवी यात्रा के दौरान लैंडस्लाइड में लापता हुए तीन युवकों में से एक युवक शिव मंगल का शव रेस्क्यू कर लिया।

धौलपुर

Anil Prajapat

Aug 29, 2025

Vaishno Devi landslide Shiv Mangal
विलाप करते परिजन व इनसेट में मृतक शिव मंगल। फोटो: पत्रिका

धौलपुर। जम्मू स्थित वैष्णो देवी यात्रा के दौरान लैंडस्लाइड में लापता हुए तीन युवकों में से एक युवक शिव मंगल का शव बुधवार देर शाम रेस्क्यू कर लिया। मृतक युवक आगरा के खेरागढ़ का निवासी हैं। शिव सैंपऊ इलाके के चार अन्य युवकों के साथ वैष्णो देवी दर्शन करने गया था। मृतक का पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजन को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि शव को लेकर परिजन खेरागढ़ को रवाना हो गए हैं।

जानकारी के अनुसार सैपऊ क्षेत्र से पांच युवक 23 अगस्त को वैष्णो देवी दर्शन के लिए रवाना हुए थे। सभी युवक 26 अगस्त को वापस लौट रहे थे। रास्ते मे लैंडस्लाइड के दौरान तीन युवक पानी के तेज बहाव में बह गए, जिसमें में से बुधवार देर शाम शिवमंगल पुत्र विनोद मंगल का शव टीम ने रेस्क्यू कर लिया।

jammu Landslide

घटना स्थल से 50 किमी दूर मिला शव

टीम को युवक का शव घटना स्थल से करीब 50 किलोमीटर दूर मलबे में मिला। वही दो अन्य युवक यश गर्ग व प्रांशु मित्तल का गुरुवार को भी कोई सुराग नहीं लगा है। उधर, पीड़ित परिजन का रो-रो कर बुरा हाल है।

अकेला था परिवार का सहारा

मृतक शिव मंगल माता-पिता के बुढ़ापे का एक मात्र सहारा था। दो बहनों की आंखों का तारा था। मौत की खबर मिलते ही माता-पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं यश गर्ग व प्रांशु मित्तल की मां बार-बार रोते हुए बेहोश हो रही है। होश आते ही बच्चों को याद करने लग जाती है।

कोटा न्यूज़

