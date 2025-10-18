Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

Dholpur News: पुलिस थाने से हमें नहीं कोई उम्मीद, भैंस दिलाने की मांग को लेकर पीड़ित परिवार रात में धरने पर बैठा

नेकराम जाटव परिवार की गत दिनों भैंस चोरी हुई थी। पुलिस ने चोर तो पकड़े लेकिन पीड़ित की भैंस बरामद नहीं हुई। परिवार का कहना है कि दबंग लोग अब उन्हें और परिवार को धमका रहे हैं। कह रहे हैं कि कहीं भी चले जाओ, गांव में नहीं रह पाओगे।

धौलपुर

Anand Prakash Yadav

Oct 18, 2025

धौलपुर. मैं तब तक नहीं जाऊंगा, जब तक भैंस नहीं मिलेगी…चाहे प्राण त्यागने पड़े…। यह शब्द धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के विजय का पुरा गांव निवासी पीड़ित परिवार के हैं। नेकराम जाटव परिवार की गत दिनों भैंस चोरी हुई थी। पुलिस ने चोर तो पकड़े लेकिन पीड़ित की भैंस बरामद नहीं हुई। परिवार का कहना है कि दबंग लोग अब उन्हें और परिवार को धमका रहे हैं। कह रहे कि कहीं भी चले जाओ, गांव में नहीं रह पाओगे। भयभीत पीड़ित शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचा और यहां भैंस बरामदगी की मांग को लेकर यहां जिला कलक्ट्रेट परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष परिवार के साथ धरने पर बैठ गया।

पुलिस बोली, चोर मिले भैंस नहीं मिली

परिवार के लोग रात 9 बजे तक धरने पर जमे हुए थे। उधर, नादनपुर थाना पुलिस का कहना है कि भैंस चोरों ने हाट में बेच दी। भैंस मिली नहीं है। ऐसे में अब पीड़ित परिवार का कहना है कि या तो भैंस दिलवाओ या फिर भैंस को बेचने से जो राशि मिली वह दिलवाई जाए। पीड़ित ने पुलिस पर चोरों से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं।

समझाइश के बाद भी धरना जारी

पीड़ित परिवार का कहना है कि जो राशि चोरों से मिली है, उसे दिलवाओ या फिर भैंस। पीड़ित का कहना है कि नादनपुर थाना पुलिस से उन्हें जरा भी उम्मीद हैं। अब अधिकारी ध्यान दें। कहा कि जब तक भैंस नहीं मिलती है, वह यहां से नहीं जाएंगे। यहां बैनर भी लगा रखा है जिस पर लिखा है कि थाने से हमें नहीं कोई उम्मीद…। पीडि़त परिवार नादनपुर पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। धरने की सूचना पर शाम को कोतवाली पुलिस पहुंची और समझाइश की लेकिन वह धरने पर अड़े रहे। जिस पर पुलिस लौट गई।

धौलपुर

बिना बजट दिए स्कूलों की रंगा पुताई के नाम पर शिक्षकों का उत्पीडऩ

बिना बजट दिए स्कूलों की रंगा पुताई के नाम पर शिक्षकों का उत्पीडऩ Harassment of teachers in the name of painting schools without any budget
धौलपुर

जैसलमेर हादसे के बाद दौड़ते दिखे अधिकारी,डेढ़ दर्जन से अधिक बसों के चालान कर किया सीज

धौलपुर

व्यस्त मार्गों पर धौलपुर डिपो करेगी अतिरिक्त बसों का संचालन

व्यस्त मार्गों पर धौलपुर डिपो करेगी अतिरिक्त बसों का संचालन Dhaulpur depot will operate additional buses on busy routes.
धौलपुर

टाइगर रिजर्व सेंचुरी के खिलाफ ग्रामीण लामबंद, विस्थापन के खिलाफ हुई पंचायत

टाइगर रिजर्व सेंचुरी के खिलाफ ग्रामीण लामबंद, विस्थापन के खिलाफ हुई पंचायत Villagers mobilized against the Tiger Reserve Sanctuary, Panchayat held against displacement
धौलपुर

Rajasthan News: चंबल लिफ्ट परियोजना, जल्द मिलेंगे किसानों को कनेक्शन; 256 गांवों के किसानों को मिलेगा पानी

चंबल लिफ्ट परियोजना: जल्द मिलेंगे किसानों को कनेक्शन, 20 हजार हेक्टेयर को पानी Chambal Lift Project: Farmers will soon get connections, water for 20 thousand hectares
