Dholpur News: पुलिस थाने से हमें नहीं कोई उम्मीद, भैंस दिलाने की मांग को लेकर पीड़ित परिवार रात में धरने पर बैठा

धौलपुर. मैं तब तक नहीं जाऊंगा, जब तक भैंस नहीं मिलेगी…चाहे प्राण त्यागने पड़े…। यह शब्द धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के विजय का पुरा गांव निवासी पीड़ित परिवार के हैं। नेकराम जाटव परिवार की गत दिनों भैंस चोरी हुई थी। पुलिस ने चोर तो पकड़े लेकिन पीड़ित की भैंस बरामद नहीं हुई। परिवार का कहना है कि दबंग लोग अब उन्हें और परिवार को धमका रहे हैं। कह रहे कि कहीं भी चले जाओ, गांव में नहीं रह पाओगे। भयभीत पीड़ित शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचा और यहां भैंस बरामदगी की मांग को लेकर यहां जिला कलक्ट्रेट परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष परिवार के साथ धरने पर बैठ गया।