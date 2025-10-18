Dholpur News: पुलिस थाने से हमें नहीं कोई उम्मीद, भैंस दिलाने की मांग को लेकर पीड़ित परिवार रात में धरने पर बैठा

पीड़ित ने भैंस दिलाने की लगाई गुहार, फोटो पत्रिका
धौलपुर. मैं तब तक नहीं जाऊंगा, जब तक भैंस नहीं मिलेगी…चाहे प्राण त्यागने पड़े…। यह शब्द धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के विजय का पुरा गांव निवासी पीड़ित परिवार के हैं। नेकराम जाटव परिवार की गत दिनों भैंस चोरी हुई थी। पुलिस ने चोर तो पकड़े लेकिन पीड़ित की भैंस बरामद नहीं हुई। परिवार का कहना है कि दबंग लोग अब उन्हें और परिवार को धमका रहे हैं। कह रहे कि कहीं भी चले जाओ, गांव में नहीं रह पाओगे। भयभीत पीड़ित शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचा और यहां भैंस बरामदगी की मांग को लेकर यहां जिला कलक्ट्रेट परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष परिवार के साथ धरने पर बैठ गया।
परिवार के लोग रात 9 बजे तक धरने पर जमे हुए थे। उधर, नादनपुर थाना पुलिस का कहना है कि भैंस चोरों ने हाट में बेच दी। भैंस मिली नहीं है। ऐसे में अब पीड़ित परिवार का कहना है कि या तो भैंस दिलवाओ या फिर भैंस को बेचने से जो राशि मिली वह दिलवाई जाए। पीड़ित ने पुलिस पर चोरों से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं।
पीड़ित परिवार का कहना है कि जो राशि चोरों से मिली है, उसे दिलवाओ या फिर भैंस। पीड़ित का कहना है कि नादनपुर थाना पुलिस से उन्हें जरा भी उम्मीद हैं। अब अधिकारी ध्यान दें। कहा कि जब तक भैंस नहीं मिलती है, वह यहां से नहीं जाएंगे। यहां बैनर भी लगा रखा है जिस पर लिखा है कि थाने से हमें नहीं कोई उम्मीद…। पीडि़त परिवार नादनपुर पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। धरने की सूचना पर शाम को कोतवाली पुलिस पहुंची और समझाइश की लेकिन वह धरने पर अड़े रहे। जिस पर पुलिस लौट गई।
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग