वजन घटाने के साथ-साथ आपके पाचन की समस्या को दूर रखेंगे ये 10 हाई फाइबर फूड्स

जयपुरPublished: Mar 18, 2024 02:51:56 pm Submitted by: Manoj Kumar

10 High Fiber Foods for Lose Weight and Keep Your Digestion Healthy : फाइबर से भरपूर आहार अच्छे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी विशेषता में, गेहूं एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। गेहूं की रोटी का सेवन सभी करते हैं, जिससे हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। इसलिए, गेहूं को आहार में शामिल करना स्वस्थ और समृद्ध जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

10 High Fiber Foods for Lose Weight and Keep Your Digestion Healthy : उच्च फाइबर आहार हमारे शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह हमें सेहतमंद रखने में मदद करता है, क्योंकि यह पाचन (Digestion) को सुधारता है और हमारे हृदय स्वास्थ्य (Heart health) को बनाए रखता है। फाइबर से भरपूर आहार (Fiber rich diet) के सेवन से पेट से संबंधित समस्याओं का सामना कम होता है, जैसे कि कब्ज़, एसिडिटी, और अपच। इसके अलावा, यह हमारी रक्त चिंगारी को कम करके हृदय रोगों का जोखिम कम करता है और डायबिटीज (Diabetes) को भी नियंत्रित रखने में मदद करता है। इसके साथ ही, यह हमें भोजन के बाद अधिक समय तक भूख का अनुभव नहीं करने देता, जिससे हम अपने वजन (Weight loss) को नियंत्रित रख सकते हैं। इसलिए, उच्च फाइबर आहार (Fiber rich diet) को नियमित रूप से अपने आहार में शामिल करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है।





10 उच्च फाइबर युक्त नाश्ते: 10 High Fiber-Rich Snacks 1. ओट्स:

ओट्स एक बेहतरीन उच्च फाइबर नाश्ता है। 1/2 कप पके हुए ओट्स में 4 ग्राम फाइबर होता है। आप ओट्स को दूध, दही, या पानी के साथ बना सकते हैं और इसमें फल, मेवे, या बीज मिला सकते हैं।



2. जई का दलिया:

जई का दलिया ओट्स के समान ही होता है और इसमें 4 ग्राम फाइबर प्रति 1/2 कप होता है। आप इसे दूध, दही, या पानी के साथ बना सकते हैं और इसमें फल, मेवे, या बीज मिला सकते हैं।



दलिया एक स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता है जो फाइबर से भरपूर होता है। 1/2 कप पके हुए दलिया में 5 ग्राम फाइबर होता है। आप दलिया को दूध, दही, या पानी के साथ बना सकते हैं और इसमें फल, मेवे, या बीज मिला सकते हैं। दलिया एक स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता है जो फाइबर से भरपूर होता है। 1/2 कप पके हुए दलिया में 5 ग्राम फाइबर होता है। आप दलिया को दूध, दही, या पानी के साथ बना सकते हैं और इसमें फल, मेवे, या बीज मिला सकते हैं। 4. चिया बीज का पुडिंग:

चिया बीज का पुडिंग एक स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता है जो फाइबर से भरपूर होता है। 1/2 कप चिया बीज का पुडिंग में 10 ग्राम फाइबर होता है। आप चिया बीज का पुडिंग दूध, दही, या पानी के साथ बना सकते हैं और इसमें फल, मेवे, या बीज मिला सकते हैं।



फल फाइबर का एक अच्छा स्रोत हैं। कुछ उच्च फाइबर वाले फल हैं:नाशपाती (5 ग्राम)

सेब (4 ग्राम)

केला (3 ग्राम)

संतरा (3 ग्राम)

स्ट्रॉबेरी (2 ग्राम) 6. मेवे:

मेवे फाइबर का एक अच्छा स्रोत हैं। कुछ उच्च फाइबर वाले मेवे हैं:बादाम (3 ग्राम)

अखरोट (2 ग्राम)

पिस्ता (2 ग्राम)

बीज फाइबर का एक अच्छा स्रोत हैं। कुछ उच्च फाइबर वाले बीज हैं:चिया बीज (10 ग्राम)

अलसी (3 ग्राम)

सूरजमुखी के बीज (2 ग्राम)

कद्दू के बीज (2 ग्राम) 8. दही:

दही फाइबर का एक अच्छा स्रोत है। 1 कप दही में 4 ग्राम फाइबर होता है। आप दही में फल, मेवे, या बीज मिला सकते हैं। 9. अंडे:

अंडे फाइबर का एक अच्छा स्रोत हैं। 1 बड़े अंडे में 2 ग्राम फाइबर होता है। आप अंडे को उबालकर, तलकर, या ऑमलेट बनाकर खा सकते हैं। 10. साबुत अनाज की ब्रेड:

साबुत अनाज की ब्रेड फाइबर का एक अच्छा स्रोत है। 1 स्लाइस साबुत अनाज की ब्रेड में 2 ग्राम फाइबर होता है। आप साबुत अनाज की ब्रेड को टोस्ट करके, सैंडविच बनाकर, या नाश्ते के साथ खा सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक प्रारंभिक सूची है। फाइबर युक्त कई अन्य नाश्ते हैं जो आप अपनी पसंद और ज़रूरतों के अनुसार चुन सकते हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपको अपनी उम्र, लिंग, और गतिविधि स्तर के आधार पर एक निश्चित मात्रा में फाइबर का सेवन करना चाहिए। अधिकांश वयस्कों के लिए, प्रतिदिन 25-35 ग्राम फाइबर का सेवन करने की सिफारिश की जाती है। अगर आप अपनी फाइबर की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो धीरे-धीरे शुरुआत करें और धीरे-धीरे अपनी डाइट में फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें। यह आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाने और आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगा। पढ़ना जारी रखे