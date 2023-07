खुद को दोबारा जवान बनाने के लिए ये शख्स फॉलो करता है ये डाइट प्लान, सुबह 11 बजे खाता है खाना

जयपुरPublished: Jul 10, 2023 11:46:34 am Submitted by: Manoj Kumar

45 years old bryan johnson says he eats dinner at 11am :एक ट्विटर यूजर ने सवाल लिया तो जवाब में ब्रायन जॉनसन ने बताया कि, मेरा दिन का आखिरी खाना वह सुबह 11 बजे हो जाता हैं, जब अधिकतर लोग अपना नाश्ता करते हैं। खुद को दोबारा जवान बनाने के लिए शख्स फॉलो कर रहा है ये डाइट प्लान, 45 की उम्र में दिखता है 18 साल का..