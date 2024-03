'फिट दिखना' स्वास्थ्य का प्रमाण नहीं: जानिए आम मिथक पर क्या बोले विशेषज्ञ

'स्वास्थ्य' और 'फिटनेस' शब्दों को अक्सर एक-दूसरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। सख्त व्यायाम और डाइट नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ सकता है जो स्पष्ट नहीं होती हैं।

Looking Fit Doesn't Mean You're Healthy Heres What You Need to Know