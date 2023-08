Energy Boost करने के साथ वेट लॉस में मदद करती है मशरूम कॉफी, जानिए फायदे और नुकसान

Published: Aug 19, 2023 01:04:10 pm

Mushroom coffee helps in weight loss along with boosting energy : मशरूम कॉफी (Mushroom coffee) एक लोकप्रिय पेय है जो कवक और कॉफी के मिश्रण से बना है। यह कथित तौर पर कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, जिसमें ऊर्जा में वृद्धि, तनाव में कमी और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। हालांकि, मशरूम कॉफी (Mushroom coffee) के कुछ संभावित दुष्प्रभाव भी हैं।