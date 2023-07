स्वास्थ के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं है आलू? लेकिन इस तरह से करें उपयोग

Published: Jul 12, 2023

Potatoes is healthy for the body : हालाँकि आलू में उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, लेकिन उनका पोषण वैल्यू इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे तैयार किया जाता है।

Potatoes is healthy for the body : हालाँकि आलू में उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, लेकिन उनका पोषण वैल्यू इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे तैयार किया जाता है। पोषण की दुनिया में आलू काफी विवादास्पद सब्जी रही है। कई तले हुए खाद्य पदार्थों का हिस्सा होने के कारण आलू को वजन बढ़ाने वाला माना जाता है और इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है।