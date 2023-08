इस फल से बना सॉस कोलेस्ट्रोल के साथ साथ वजन कम करने में भी है मददगार

जयपुरPublished: Aug 25, 2023 07:23:11 pm Submitted by: Anjali pratap singh

Sauce made from apple helpful in reducing cholesterol and weight:एप्पल से बने सॉस के सेहत पर फायदे और बनने की विधि : चाहे घर हो या बाहर बचपन से ही सुनते आ रहे है कि रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर के पास जाने से बचो। यह शब्द सुनते हुए दिमाग में एक ही बात आती है। क्या सेब इतने गुणों से भरपूर है। जी हां सेब में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं।











Sauce made from apple

