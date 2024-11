सर्दियों में काजू खाने के सही तरीके

कच्चे या भुने हुए काजू चुनें Choose raw or roasted cashews Right way to eat cashews : काजू को हमेशा कच्चा या हल्का भुना हुआ ही खाएं। कच्चे काजू अपने प्राकृतिक तेल और पोषण को बनाए रखते हैं। डीप फ्राई किए हुए काजू से बचें, क्योंकि उनमें अतिरिक्त तेल होता है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

दोपहर के भोजन के लिए स्नैक Ideal mid-meal snack Right way to eat cashews : काजू को मध्य-भोजन (मिड-मील स्नैक) के रूप में खाएं। भूख को शांत करने और ऊर्जा बढ़ाने के लिए एक छोटा मुट्ठीभर काजू (लगभग 28 ग्राम) पर्याप्त है। यह आपको पूरे दिन एक्टिव बनाए रखता है।

शाम के स्नैक के रूप में भी बढ़िया विकल्प Also a great option as an evening snack Right way to eat cashews : अगर आप शाम को हल्की भूख महसूस करते हैं, तो काजू एक बढ़िया विकल्प है। इसके स्वस्थ वसा और प्रोटीन आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवाते हैं, जिससे रात के भोजन तक आपको भूख नहीं सताती।

सही मात्रा का ध्यान रखें Right way to eat cashews : काजू का सेवन हमेशा सीमित मात्रा में करें। अत्यधिक मात्रा में खाने से वजन बढ़ने की संभावना हो सकती है। एक बार में लगभग 16-18 काजू (1 औंस) पर्याप्त हैं।

विशेषज्ञ की सलाह काजू में भरपूर पोषण और सेहत को बढ़ावा देने वाले तत्व होते हैं। इन्हें सही तरीके से खाने पर वजन प्रबंधन और ऊर्जा स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है।