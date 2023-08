मधुमेह में केला खाना चाहिए या नहीं?

जयपुरPublished: Aug 22, 2023 11:16:07 am Submitted by: Manoj Kumar

banana be eaten in diabetes or not : मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर के अंगों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में खाने की आदतें और आहार का चयन विशेष ध्यान दिलाने वाला मुद्दा बन जाता है।

benefits of banana in diabetes

Banana be eaten in diabetes or not : मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर के अंगों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में खाने की आदतें और आहार का चयन विशेष ध्यान दिलाने वाला मुद्दा बन जाता है। केला या बनाना एक प्रकार का फल है जिसमें प्राकृतिक रूप से शुगर होती है, लेकिन इसके फायदे और हानियां व्यक्ति के मधुमेह के स्तर पर निर्भर करती हैं।