Health News: फलों के राजा आम को फ्रिज में रखना सेहत के लिए पड़ सकता है भारी

Health News: आम को फलों के राजा की संज्ञा दी गई है। यह ऐसा फल है जिसे देखने के साथ ही मुंह में पानी आ जाता है। स्वाद में बेहतरीन होने के साथ ही है सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। इस मौसम में सभी के घर आम जरूर खाए जाते हैं। लेकिन आम को खरीदने के बाद कुछ लोग आम को किचन में बाहर रख देते हैं तो कुछ फ्रिज में ठंडा करके खाना पसंद करते हैं। ऐसे में हम आपका ये जानकारी देने जा रहे हैं कि आम को फ्रीज में रखा जाना सही है या गलत। आइए जानते हैं इसके बारे में ...

ठण्ड में खराब हो सकते हैं आम

गर्मियों में खाया जाने वाला आम साधारण तापमान पर ही रखा जाना चाहिए। आम में पानी प्रचुर मात्रा होती है जिसके कारण यह सनस्ट्रोक से बचाता है और शरीर को हाइड्रेट रखता है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक आम को निर्धारित तापमान से कम पर फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। इसे फ्रिज से बाहर ही किसी टोकरी में रखना बेहतर होगा, क्योंकि कम तापमान में इसके खराब होने का ज्यादा डर रहता है।

रूम टेंपरेचर ही बेहतर

एक्सपर्ट के मुताबिक आम और ऐसे ही गूदेदार फलों को फ्रिज में नहीं रखा जाना चाहिए। इन फलों को खरीदने के बाद कुछ देर के लिए पानी में डाल सकते हैं। इसके बाद रूम टेंपरेटर पर ही टोकरी में रख सकते हैं। यदि आम को हल्का ठंडा करके खाना है तो आप उसे खाने से पहले कुछ ही देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं।

जानिए क्यों रखें फ्रिज से बाहर

यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के अनुसार आम और बाकी सभी गूदेदार फलों को रूम टेंपरेटर पर ही रखना अच्छा होता है। फ्रिज के बाहर सामान्य तापमान पर रखने से इसमें मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट्स सही रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए कई तरह से लाभकारी होते हैं।

