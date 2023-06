Know about good and bad cholesterol : क्या होता है अच्छा और बुरा कोलेस्ट्रॉल, जानिए कितनी होनी चाहिए कोलेस्ट्रॉल रेंज

जयपुरPublished: Jun 28, 2023 08:40:05 am Submitted by: MANOJ VASHISTH

Know about good and bad cholesterol : कोलेस्ट्रॉल स्वास्थ्य में एक जटिल विषय है और शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार है। लीवर द्वारा उत्पादित यह मोम जैसा पदार्थ शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है और कोशिका झिल्ली की अखंडता, हार्मोनल उत्पादन, और न्यूरोनल और मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक होता है।

