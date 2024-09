Type 1 Diabetes के मरीजों में Blood Sugar को कंट्रोल कर देगा यह व्यायाम

टाइप 1 डायबिटीज़ और व्यायाम का महत्व Type 1 diabetes and the importance of exercise शोध का संचालन: इस अध्ययन को Universidade Federal do Vale do Sao Francisco और Staffordshire University द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया और इसके निष्कर्ष द अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रकाशित हुए हैं।

शोध के उद्देश्य: अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह जानना था कि किस प्रकार के व्यायाम टाइप 1 डायबिटीज़ (Type 1 Diabetes) वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए अधिक प्रभावी होते हैं। यह शोध इस लिहाज़ से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ (Type 1 Diabetes) से पीड़ित कई लोग रक्त शर्करा (Blood Sugar) में गिरावट के डर से व्यायाम करने से बचते हैं, जिससे उनकी प्रेरणा और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं।

शोध की प्रक्रिया और परिणाम अध्ययन में 19 प्रतिभागियों को शामिल किया गया, जिन्हें दो अलग-अलग प्रकार के एरोबिक व्यायाम कराए गए। यह व्यायाम 30 मिनट के लिए ट्रेडमिल पर किया गया था। प्रतिभागियों को रैंडमाइज़्ड ट्रायल्स में शामिल कर उनकी ग्लाइसेमिक और कार्डियोवैस्कुलर प्रतिक्रियाओं का मापन किया गया।

व्यायाम के प्रकार : Types of exercises इंटरवल एरोबिक सेशन: इसमें प्रतिभागियों ने 1 मिनट के लिए 40% और 60% अधिकतम ऑक्सीजन खपत (VO2max) पर व्यायाम किया।

निरंतर व्यायाम: इसमें 50% VO2max पर लगातार 30 मिनट के लिए व्यायाम कराया गया।



स्वास्थ्य सूचकांक मापन: व्यायाम से पहले, तुरंत बाद और 20 मिनट के बाद प्रतिभागियों के हृदय गति, रक्तचाप और ब्लड शुगर के स्तर को मापा गया। इसके अलावा, प्रतिभागियों से उनके परिश्रम के अनुभव और आनंद स्तर के बारे में भी पूछा गया। : व्यायाम से पहले, तुरंत बाद और 20 मिनट के बाद प्रतिभागियों के हृदय गति, रक्तचाप और ब्लड शुगर के स्तर को मापा गया। इसके अलावा, प्रतिभागियों से उनके परिश्रम के अनुभव और आनंद स्तर के बारे में भी पूछा गया।

लिंग-विशिष्ट निष्कर्ष अध्ययन से यह पता चला कि पुरुषों और महिलाओं के बीच कार्डियोवैस्कुलर प्रतिक्रियाओं और आनंद स्तर में कोई खास अंतर नहीं था, लेकिन ब्लड शुगर के स्तर में महत्वपूर्ण भिन्नता देखी गई।



पुरुषों में परिणाम: पुरुषों में, निरंतर एरोबिक व्यायाम और इंटरवल एरोबिक व्यायाम दोनों के बाद ब्लड शुगर में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई।

महिलाओं में परिणाम: महिलाओं में, केवल निरंतर व्यायाम के बाद ही ब्लड शुगर में गिरावट देखी गई।

व्यायाम के प्रकार के अनुसार सुझाव पुरुषों के लिए: यदि ब्लड शुगर का स्तर कम है, तो इंटरवल व्यायाम जैसे छोटे अंतराल में तेज चलना बेहतर है। यदि ब्लड शुगर का स्तर उच्च है, तो निरंतर व्यायाम जैसे दौड़ना अधिक उपयुक्त है।



महिलाओं के लिए: महिलाओं के लिए, दोनों प्रकार के व्यायाम—इंटरवल और निरंतर—ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में प्रभावी हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है? What is type 1 diabetes? परिचय: टाइप 1 डायबिटीज़ (Type 1 Diabetes) एक प्रकार का मधुमेह है जिसमें शरीर में इंसुलिन का उत्पादन बहुत कम या बिलकुल नहीं होता। यह आमतौर पर बच्चों और युवा वयस्कों में निदान किया जाता है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है।

भारत में स्थिति: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार, 2022 में भारत में 14 वर्ष से कम उम्र के लगभग 95,600 बच्चे टाइप 1 डायबिटीज़ से प्रभावित थे। इस अध्ययन के निष्कर्ष स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को टाइप 1 डायबिटीज़ (Type 1 Diabetes) वाले मरीजों के लिए लिंग-विशिष्ट व्यायाम की सिफारिश करने में सहायक हो सकते हैं, विशेष रूप से उन पुरुषों के लिए जो अनियमित शारीरिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं।

इस अध्ययन से उम्मीद की जाती है कि टाइप 1 डायबिटीज़ (Type 1 Diabetes) के रोगियों में व्यायाम के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और वे अपनी सेहत का बेहतर ध्यान रख पाएंगे।