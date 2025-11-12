Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान में यहां मिनरल्स से भरे 14 डंपर-ट्रेलर डिटेन, अचानक हुई कारवाई से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप

डूंगरपुर जिले की गुजरात रतनपुर सीमा पर माइनिंग विभाग की स्टेट विजिलेंस की टीमों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अचानक हुई कारवाई से जिले के खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।

डूंगरपुर

image

Santosh Trivedi

Nov 12, 2025

truck news

Photo- Patrika

डूंगरपुर जिले की गुजरात रतनपुर सीमा पर माइनिंग विभाग की स्टेट विजिलेंस की टीमों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विजिलेंस टीमों ने अलग-अलग मिनरल्स से भरे 14 डंपर और ट्रेलर डिटेन किए हैं। कारवाई के बाद से जिले के खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं, जिले के खनन विभाग के अधिकारियों के पर्यवेक्षण भी पोल खुल गई है।

जानकारी के अनुसार स्टेट विजिलेंस की फ्लाइंग रतनपुर सीमा पर गुजरात ले जाए जाने वाले अलग अलग खनिजों को लेकर लंबे समय से निगरानी कर रही थी। निगरानी में बड़े स्तर पर अवैध खनन से निकाले गए खनिजों की तस्करी सहित रॉयल्टी चोरी, ओवरलोड और ईवे बिल की आड़ में रॉयल्टी चोरी के मामले सामने आ रहे थे। इस पर फ्लाइंग टीम ने रविवार रात से मंगलवार दोपहर तक 14 ट्रेलर और डंपर डिटेन किए।

अचानक हुई कारवाई से जिले के खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग की टीमें अब जप्त किए गए क्वार्ट्ज, मार्बल, क्रेशर गिट्टी, फेल्सपार, मैंगनीज जैसे खनिजों के माइनिंग से लेकर रॉयल्टी चुकाए जाने तक की संपूर्ण गतिविधियों की जांच कर रही है।

कार्रवाई को लेकर विभाग के विजिलेंस विभाग के एडीएम एसपी आर्य का कहना है कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इधर, डिटेन किए गए वाहनों के चालकों का कहना है कि फ्लाइंग की टीम के सदस्य कारवाई किए जाने के कारणों को लेकर कुछ भी नहीं बता रहे है जबकि उनके पास सभी तरह के दस्तावेज मौजूद हैं।

Published on:

12 Nov 2025 02:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / राजस्थान में यहां मिनरल्स से भरे 14 डंपर-ट्रेलर डिटेन, अचानक हुई कारवाई से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप

