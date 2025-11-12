राजस्थान में यहां मिनरल्स से भरे 14 डंपर-ट्रेलर डिटेन, अचानक हुई कारवाई से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार स्टेट विजिलेंस की फ्लाइंग रतनपुर सीमा पर गुजरात ले जाए जाने वाले अलग अलग खनिजों को लेकर लंबे समय से निगरानी कर रही थी। निगरानी में बड़े स्तर पर अवैध खनन से निकाले गए खनिजों की तस्करी सहित रॉयल्टी चोरी, ओवरलोड और ईवे बिल की आड़ में रॉयल्टी चोरी के मामले सामने आ रहे थे। इस पर फ्लाइंग टीम ने रविवार रात से मंगलवार दोपहर तक 14 ट्रेलर और डंपर डिटेन किए।