डूंगरपुर

Rajasthan: सोम कमला आंबा बांध के 8 गेट खुले, सोम नदी उफान पर, गांवों में हाई अलर्ट

डूंगरपुर जिले की सबसे बडी सिंचाई परियोजना सोमकमला आंबा बांध लंबी प्रतिक्षा के बाद सोमवार को लबालब हुआ। इसके साथ ही बांध के 13 में से आठ गेट खोल दिए गए हैं।

डूंगरपुर

kamlesh sharma

Aug 25, 2025

Som Kamla Amba Dam
सोम कमला आंबा बांध के 8 गेट खुले: फोटो पत्रिका

डूंगरपुर। जिले की सबसे बडी सिंचाई परियोजना सोमकमला आंबा बांध लंबी प्रतिक्षा के बाद सोमवार को लबालब हुआ। इसके साथ ही बांध के 13 में से आठ गेट खोल दिए गए हैं। इधर बांध के गेट एक साथ खुलने से डाउन-स्ट्रीम के गांवों हाई अलर्ट के साथ उदयपुर बांसवाड़ा स्टेट हाइवे पर वागड़ के तोरणद्वार सोमपुल गोल पर एहतियात के तौर पर आसपुर थाना पुलिस ने जाप्ता व निगरानी बढ़ा दी है।

अधिशाषी अभियंता जल संसाधन आसपुर विनोद मीणा के अनुसार बांध में कुल जल भराव क्षमता 213.50 मीटर की लेवल के मुकाबले 213 की लेवल तेजी से लांघने पर बांध के गेट नंबर 5 से 12 तक को 1-1 मीटर खोलकर 39 हजार 819 क्यूसेक पानी डाउन-स्ट्रीम में सोमनदी में छोड़ा गया। वहीं बांध में 63 हजार 869 क्यूसेक पानी का इनपुट बताया जा रहा है ।

बांध के जलग्रहण क्षेत्र देव सोमनाथ के पास सोमनदी में 2.5 मीटर एवं संगमेश्वर के समीप गोमती नदी में 1.50 मीटर का गेज चल रहा है वहां से 63 हजार 869 क्यूसेक पानी बांध में आ रहा है।

25 Aug 2025 05:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Rajasthan: सोम कमला आंबा बांध के 8 गेट खुले, सोम नदी उफान पर, गांवों में हाई अलर्ट

