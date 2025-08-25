Rajasthan: सोम कमला आंबा बांध के 8 गेट खुले, सोम नदी उफान पर, गांवों में हाई अलर्ट

डूंगरपुर। जिले की सबसे बडी सिंचाई परियोजना सोमकमला आंबा बांध लंबी प्रतिक्षा के बाद सोमवार को लबालब हुआ। इसके साथ ही बांध के 13 में से आठ गेट खोल दिए गए हैं। इधर बांध के गेट एक साथ खुलने से डाउन-स्ट्रीम के गांवों हाई अलर्ट के साथ उदयपुर बांसवाड़ा स्टेट हाइवे पर वागड़ के तोरणद्वार सोमपुल गोल पर एहतियात के तौर पर आसपुर थाना पुलिस ने जाप्ता व निगरानी बढ़ा दी है।