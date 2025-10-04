डूंगरपुर: BJP के पूर्व जिला अध्यक्ष पर हमला, दो समुदाय आमने-सामने, इलाके में तनाव

तनाव के बाद लगी भीड़ (फोटो-पत्रिका)
डूंगरपुर। शहर की पातेला बस्ती में दो दिन पूर्व रात में हुई चाकूबाजी के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। शुक्रवार रात को विवाद उस समय और बढ़ गया जब आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग एकत्रित हुए। इस दौरान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पर हमला कर दिया गया, जिससे माहौल गरमा गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह और एसपी मनीष कुमार ने बस्ती में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया।
जानकारी के अनुसार गुरुवार रात को किसी बात को लेकर दो समुदाय के युवाओं में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के युवाओं ने दूसरे पक्ष के अंकित पुत्र सज्जन हरिजन और सुमित पुत्र ईश्वरलाल हरिजन पर चाकू और अन्य हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शुक्रवार रात को इस घटना के विरोध में हिन्दू संगठन और भाजपा के कार्यकर्ता पातेला बस्ती पहुंचे, जिससे माहौल गर्मा गया। तनाव की स्थिति पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की।
इधर, कोतवाल शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में हाजीपुरा घाटी के फैजान अशरफ पुत्र रईस अहमद एवं गरीब नवाज पातेला निवासी मोहम्मद अली पुत्र मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश देकर नामजद आरोपियों की तलाश कर रही है। साथ ही दूसरे पक्ष की ओर से दी गई रिपोर्ट में भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
इसी बीच जब कार्यकर्ता वापस जा रहे थे, तभी कुछ युवकों ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या को घेर लिया और उनसे लातों-घूंसों से मारपीट की। आरोप है कि इस मारपीट में कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। इसके बाद माहौल फिर से बिगड़ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जैसे-तैसे स्थिति को शांत कराया और माहौल बिगाड़ने वाले कुछ लोगों को डिटेन किया। फिलहाल, मौके पर ऐतिहातन पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष पंड्या ने बताया कि 50 से अधिक लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी गई है।
शनिवार शाम को मुस्लिम समाज की महिलाएं व युवा कोतवाली थाने पहुंचे और थानाधिकारी को एक रिपोर्ट सौंपी। पातेला कच्ची बस्ती निवासी निलोफर पत्नी फिरदोस ने दी रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि शुक्रवार रात आठ बजे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 100 से 150 लोग बस्ती में आए। इन लोगों ने धार्मिक नारेबाजी की और घरों में घुसकर तोड़फोड़ की। रिपोर्ट में सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
