डूंगरपुर: BJP के पूर्व जिला अध्यक्ष पर हमला, दो समुदाय आमने-सामने, इलाके में तनाव

राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या पर घेरकर हमला हुआ है। दो पक्षों में हुए तनाव के बाद पंड्या मौके पर पहुंचे थे, जहां उनपर हमला हो गया।

2 min read

डूंगरपुर

image

Kamal Mishra

Oct 04, 2025

dungarpur

तनाव के बाद लगी भीड़ (फोटो-पत्रिका)

डूंगरपुर। शहर की पातेला बस्ती में दो दिन पूर्व रात में हुई चाकूबाजी के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। शुक्रवार रात को विवाद उस समय और बढ़ गया जब आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग एकत्रित हुए। इस दौरान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पर हमला कर दिया गया, जिससे माहौल गरमा गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह और एसपी मनीष कुमार ने बस्ती में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया।

युवक को संभालते परिजन (फोटो-पत्रिका)

जानकारी के अनुसार गुरुवार रात को किसी बात को लेकर दो समुदाय के युवाओं में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के युवाओं ने दूसरे पक्ष के अंकित पुत्र सज्जन हरिजन और सुमित पुत्र ईश्वरलाल हरिजन पर चाकू और अन्य हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शुक्रवार रात को इस घटना के विरोध में हिन्दू संगठन और भाजपा के कार्यकर्ता पातेला बस्ती पहुंचे, जिससे माहौल गर्मा गया। तनाव की स्थिति पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की।

दो युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

इधर, कोतवाल शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में हाजीपुरा घाटी के फैजान अशरफ पुत्र रईस अहमद एवं गरीब नवाज पातेला निवासी मोहम्मद अली पुत्र मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश देकर नामजद आरोपियों की तलाश कर रही है। साथ ही दूसरे पक्ष की ओर से दी गई रिपोर्ट में भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

मौके पर तनाव की स्थिति (फोटो-पत्रिका)

भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष से मारपीट

इसी बीच जब कार्यकर्ता वापस जा रहे थे, तभी कुछ युवकों ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या को घेर लिया और उनसे लातों-घूंसों से मारपीट की। आरोप है कि इस मारपीट में कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। इसके बाद माहौल फिर से बिगड़ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जैसे-तैसे स्थिति को शांत कराया और माहौल बिगाड़ने वाले कुछ लोगों को डिटेन किया। फिलहाल, मौके पर ऐतिहातन पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष पंड्या ने बताया कि 50 से अधिक लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी गई है।

इन्होंने भी दी रिपोर्ट

शनिवार शाम को मुस्लिम समाज की महिलाएं व युवा कोतवाली थाने पहुंचे और थानाधिकारी को एक रिपोर्ट सौंपी। पातेला कच्ची बस्ती निवासी निलोफर पत्नी फिरदोस ने दी रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि शुक्रवार रात आठ बजे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 100 से 150 लोग बस्ती में आए। इन लोगों ने धार्मिक नारेबाजी की और घरों में घुसकर तोड़फोड़ की। रिपोर्ट में सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

Rajasthan: पत्नी की हत्या कर तहखाने में दफनाया शव, पति ने 6 दिन छिपाए रखा राज, ऐसे सामने आया सच
डूंगरपुर

Dungarpur : डूंगरपुर में दो समुदाय के युवाओं में विवाद, चाकू व हथियारों से हमला, 2 घायल

Dungarpur two communities youths clashed attacked with knives and weapons two injuring
डूंगरपुर

Rajasthan: पत्नी की हत्या कर तहखाने में दफनाया शव, पति ने 6 दिन छिपाए रखा राज, ऐसे सामने आया सच

डूंगरपुर

डूंगरपुर पुलिस कस्टडी मौत मामला: पिता को मिलेगी चौकीदार की नौकरी, 5 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, धरना हुआ समाप्त

dungarpur suspend
डूंगरपुर

डूंगरपुर से बड़ी खबर, लबालब भरी गेपसागर झील कभी भी हो सकती है खाली, वजह चौंका देगी

Dungarpur Big News Overflowing Gapsagar Lake may Soon be Empty reason will surprise you
डूंगरपुर

डूंगरपुर में आरोपी युवक की मौत, मांगों पर अभी नहीं बनी सहमति, कलक्ट्रेट के बाहर डटे हैं ग्रामीण, वार्ता जारी

Dungarpur Accused Youth dies villagers remain outside Collectorate talks continue These three demands no consensus reached
डूंगरपुर
