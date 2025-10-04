डूंगरपुर: BJP के पूर्व जिला अध्यक्ष पर हमला, दो समुदाय आमने-सामने, इलाके में तनाव

इसी बीच जब कार्यकर्ता वापस जा रहे थे, तभी कुछ युवकों ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या को घेर लिया और उनसे लातों-घूंसों से मारपीट की। आरोप है कि इस मारपीट में कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। इसके बाद माहौल फिर से बिगड़ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जैसे-तैसे स्थिति को शांत कराया और माहौल बिगाड़ने वाले कुछ लोगों को डिटेन किया। फिलहाल, मौके पर ऐतिहातन पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष पंड्या ने बताया कि 50 से अधिक लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी गई है।